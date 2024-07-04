إسرائيل‭ ‬ترسل وفدا للتفاوض على اتفاق مع حماس حول الرهائن

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من نضال المغربي ومحمد سالم ومعيان لوبيل

القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – قال البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي يوم الخميس أن إسرائيل قررت إرسال وفد لاستئناف المفاوضات بشأن الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأشار مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي إلى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بعد أن قدمت حماس اقتراحا معدلا بشأن شروط الاتفاق.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته “الاقتراح الذي قدمته حماس يشكل تقدما كبيرا للغاية”.

وجاء رد الفعل الإسرائيلي على اقتراح حماس، الذي قدمته عبر وسطاء، مختلفا بشكل واضح مقارنة بردود سابقة خلال الحرب المستمرة منذ قرابة تسعة أشهر في غزة عندما كانت إسرائيل تقول إن شروط حماس غير مقبولة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) سيقود وفد المفاوضات.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سيجري في وقت لاحق من يوم‭ ‬الخميس مشاورات مع فريق المفاوضين الإسرائيلي قبل عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني للمناقشة بشأن المحادثات حول اتفاق الرهائن.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال الاتصال الهاتفي أحدث رد من حماس بشأن البنود المحتملة للاتفاق.

وأضاف في بيان “رحب الرئيس (الأمريكي) بقرار رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بالسماح لمفاوضيه بالتواصل مع الوسطاء الأميركيين والقطريين والمصريين في محاولة للتوصل إلى الاتفاق”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو أكد لبايدن مجددا أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد “تحقيق جميع أهدافها”.

وقال المصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي “هناك اتفاق مع فرصة حقيقية للتنفيذ”.

لكن المصدر حذر من أن الاتفاق معرض لخطر الفشل بسبب “اعتبارات سياسية”.

وأشارت بعض الأحزاب من تيار اليمين المتطرف في ائتلاف حكومة نتنياهو إلى أنها قد تنسحب من الحكومة إذا انتهت الحرب قبل القضاء على حماس. ومن المرجح أن يؤدي هذا الانسحاب إلى انهيار حكومة نتنياهو.