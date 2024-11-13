إسرائيل ترفض تقريرا اتهمها بالتقاعس عن توصيل المساعدات في غزة

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من إميلي روز

القدس (رويترز) – رفضت إسرائيل يوم الأربعاء اتهامات وجهتها لها ثماني منظمات إغاثة دولية، من بينها أوكسفام وأنقذوا الأطفال، بالتقاعس عن تلبية المطالب الأمريكية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقالت واشنطن يوم الثلاثاء إن إسرائيل أحرزت تقدما في تنفيذ قائمة المطالب التي أمهلتها 30 يوما لتلبيتها وإلا واجهت وقفا محتملا للدعم العسكري الأمريكي. وكان يوم الثلاثاء الموعد النهائي لتلبية المطالب.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الفرع التابع للجيش الإسرائيلي الذي ينسق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إن المنظمات الإنسانية لم تنسق مع الجيش أو تطلب معلومات منه قبل تقديم تقريرها، وبالتالي توصلت إلى استنتاجات تستند إلى “معلومات جزئية”.

وقال الجيش إن المنظمات قامت بتقييم فريق عمل مشترك بين الجيش والهيئات الدولية للمساعدات الإنسانية “على الرغم من عدم كون أي من المنظمات شريكة في هذه الفريق أو على علم بالعمليات التي تجري هناك”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “يعتزم مواصلة جهده الدؤوب لتحسين الوضع الإنساني في القطاع خلال الصراع المستمر”.

وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعما قويا لإسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

أما في قطاع غزة، فتشير أرقام حماس إلى أن أكثر من 43500 فلسطيني قُتلوا منذ ذلك الحين. وتحول القطاع إلى أنقاض ويبحث أكثر من مليونين من سكانه عن مأوى قدر استطاعتهم.

وانتهت المهلة التي حددتها الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من قول خبراء في الأمن الغذائي العالمي إن هناك “احتمالا قويا بأن المجاعة وشيكة” في أجزاء من شمال غزة، وهو التأكيد الذي رفضته إسرائيل أيضا تماما في غمرة مواصلتها هجومها العسكري على مسلحي حماس في القطاع.