إسرائيل ترفض مقترحا لوقف إطلاق النار تدعمه أمريكا وتقصف بيروت مجددا

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بيروت/القدس (رويترز) – رفضت إسرائيل يوم الخميس دعوات دولية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية وواصلت غاراتها التي قتلت المئات في لبنان وفاقمت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في تحد لحلفاء من بينهم الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مشارف العاصمة بيروت مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 بينهم امرأة في حالة حرجة. وبذلك يرتفع عدد القتلى نتيجة الضربات التي وقعت ليل الأربعاء ويوم الخميس إلى 28.

وقال مصدران أمنيان إن الغارة قتلت محمد سرور قائد إحدى وحدات القوة الجوية لحزب الله، ليكون بذلك أحدث قيادي كبير في الجماعة يتم استهدافه ضمن سلسلة اغتيالات وقعت خلال الأيام الماضية.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بعد الضربة بالقرب من منطقة تضم عددا من منشآت حزب الله ويعيش ويعمل بها أيضا كثير من المدنيين. وبثت قناة المنار التابعة للجماعة صورا لطابق علوي بأحد المباني وقد لحقت به أضرار.

وعلى الجانب الآخر من الحدود مع لبنان، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا يحاكي توغلا بريا في لبنان، فيما قد يمثل مرحلة تالية محتملة بعد الغارات الجوية المتواصلة وتفجيرات أجهزة الاتصالات.

وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال تومر بار يوم الخميس إن سلاح الجو يخطط لدعم القوات في حالة حدوث عملية برية وسيوقف أي عمليات نقل أسلحة من إيران.

وأضاف في حديثه للجنود حسبما جاء في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي “نستعد جنبا إلى جنب مع القيادة الشمالية لمناورة برية. مستعدون، إذا جرى تفعيلها. هذا قرار يتعين اتخاذه من القيادة العليا”.

وتتعهد إسرائيل بإعادة الأمن لشمالها من أجل عودة الآلاف من السكان إلى المجتمعات التي نزحوا منها بسبب الهجمات التي ظلت جماعة حزب الله تشنها طيلة عام عبر الحدود لدعم المقاتلين الفلسطينيين في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين لدى هبوط طائرته في الولايات المتحدة حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجيش سيواصل ضرب حزب الله “بكل قوة ولن نتوقف حتى نحقق جميع أهدافنا، وأولها وقبل كل شيء إعادة سكان الشمال بأمن إلى منازلهم”.

ويبدد الموقف الإسرائيلي الآمال في التوصل إلى تسوية سريعة، بعد أن أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا.

وفر مئات الآلاف من منازلهم في لبنان طلبا لملاذ آمن من أعنف قصف إسرائيلي للبنان منذ حرب 2006.

وتخوض جماعة حزب الله مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ أن أسس الحرس الثوري الإيراني الجماعة الشيعية في عام 1982 لمواجهة اجتياح إسرائيلي للبنان. وتحولت منذ ذلك الحين إلى أقوى جماعة متحالفة مع طهران في الشرق الأوسط.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الحلفاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، كما عبرت عن دعمها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.