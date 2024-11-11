إسرائيل ترى تقدما في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان

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من جيمس ماكنزي ورهام الكوسى

القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الاثنين إن هناك تقدما في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، وأشارت إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دورا في منع حزب الله من معاودة التسلح عبر سوريا لكن الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران قالت إنها لم تتلق حتى الآن أي مقترحات بشأن هدنة.

وقال حزب الله إن اتصالات سياسية تجري بمشاركة طهران وواشنطن وموسكو لكنه أكد مجددا استعداده لمواصلة القتال، قائلا إن لديه أسلحة تكفي لأي حرب طويلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحرب مع حزب الله لم تنته بعد. وأضاف أن تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيكون هو التحدي الرئيسي على الرغم من إحراز “بعض التقدم” في المحادثات.

وبعد جولات سابقة من الجهود الدبلوماسية غير الناجحة قادتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في لبنان، جاءت هذه التصريحات لتظهر تجدد التركيز على هذه القضية بينما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لترك منصبه في يناير كانون الثاني ليحل محله الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، تعرضت آمال التوصل إلى هدنة في غزة لانتكاسة بعد أن علقت قطر دورها في جهود الوساطة.

ولا يزال الصراع مستمرا منذ عام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة. وشنت إسرائيل هجوما على لبنان في أواخر سبتمبر أيلول ونفذت غارات جوية على مناطق كثيرة هناك وأرسلت قوات إلى المناطق الجنوبية.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي بالقدس إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار. وأضاف أن إسرائيل ترغب في تراجع حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود فضلا عن منعه من معاودة التسلح.

وذكر ساعر أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق يجب أن تقوم على منع حزب الله من إدخال أسلحة إلى لبنان من سوريا. وقال “إنه أمر حيوي لنجاح أي ترتيب في لبنان”.

وأضاف “الروس، كما تعلمون، موجودون في سوريا. وإذا كانوا متفقين على هذا المبدأ، فأعتقد أن بإمكانهم المساهمة بفعالية في تحقيق هذا الهدف”.

* إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها في لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس خلال أول اجتماع له مع هيئة الأركان إنه لن يُوقف إطلاق النار في لبنان لحين تحقيق إسرائيل أهدافها.

وأضاف “لن توافق إسرائيل على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب بمفردها، أو لا يتوافق مع تحقيق أهداف حربها في لبنان، وهي نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني والعودة الآمنة لسكان شمال (إسرائيل) إلى منازلهم”.

ونشرت روسيا قوات في سوريا منذ ما يقرب من عشر سنوات لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية هناك. كما أرسل حزب الله مقاتلين لمساعدة الأسد واكتسب نفوذا كبيرا على الأرض إلى جانب جماعات أخرى مدعومة من إيران.

ويُنظر إلى سوريا على نطاق واسع باعتبارها ممرا رئيسيا لنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان، ودأبت إسرائيل على ضرب أهداف في سوريا خلال الصراع.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن غارة جوية إسرائيلية قطعت مؤقتا الطريق السريع الرئيسي بين حمص ودمشق يوم الاثنين.

وفي لبنان، شُيعت جثامين 20 شخصا قُتلوا في غارة جوية على بلدة دير قانون رأس العين بجنوب لبنان، ومن بينهم سبعة مسعفين من جماعات إنقاذ مرتبطة بحزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل.

وقال ماجد درباس رئيس بلدية عين يعقوب في شمال لبنان إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على البلدة يوم الاثنين.

وعين يعقوب هي أبعد نقطة في شمال لبنان تتعرض لضربات إسرائيلية منذ بدء الأعمال القتالية في أكتوبر تشرين الأول 2023. وقال درباس إن الهجوم استهدف مبنى يقيم فيه 30 شخصا ومنهم لاجئون سوريون. وأضاف أن بعضا منهم لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 150 صاروخا أطلقت من لبنان على إسرائيل وإن إحدى القذائف أدت إلى إشعال النار في سيارات متوقفة ومبنى في إحدى ضواحي حيفا. وقالت خدمة الإسعاف إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة.

* جس النبض

في بيروت، ربط مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله محمد عفيف الاتصالات السياسية المكثفة بالتغيير الوشيك في القيادة الأمريكية.

وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي إن هناك تحركا كبيرا بين واشنطن وموسكو وطهران وعدد من الدول.

وعبر عن اعتقاده بأنها لا تزال في مرحلة جس النبض وطرح أفكار مبدئية وإجراء مناقشات إيجابية، لكن لا يوجد شيء فعلي حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من المقرر أن يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت لاحق يوم الاثنين في واشنطن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأكثر مبيعا في إسرائيل، يوم الاثنين أن إسرائيل ولبنان تبادلا مسودات عبر المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، مما يشير إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي.

ودعت الحكومة اللبنانية مرارا إلى وقف إطلاق النار استنادا إلى التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2006.

ويطالب القرار بإخلاء المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني من جميع الأسلحة باستثناء تلك التي بحوزة الجيش اللبناني. ويتبادل لبنان وإسرائيل الاتهامات بانتهاك القرار.

وتقول إسرائيل إن حملتها تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من مواطنيها لمنازلهم في المناطق الشمالية بعد أن اضطروا إلى إخلائها بسبب الصواريخ التي يطلقها حزب الله منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم في لبنان خلال الأسابيع السبعة الماضية. وتقول وزارة الصحة إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 3243 شخصا وإصابة 14134 في لبنان منذ اندلاعها العام الماضي.

وأدت هجمات حزب الله إلى مقتل ما يقرب من 100 مدني وجندي في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وجنوب لبنان خلال العام الماضي.