إسرائيل تستعد لتسلم جثتي أصغر رهائنها من غزة

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – تستعد إسرائيل يوم الخميس لتسلم جثتي الرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل البالغ من العمر أربع سنوات، وهما أصغر الرهائن الذين اقتادتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت فصائل فلسطينية مسلحة إنه سيتم تسليم جثتي الطفلين ووالدتهما شيري بيباس إلى جانب جثة رهينة رابع هو عوديد ليفشيتس يوم الخميس، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة ووساطة من قطر ومصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان قصير عبر الفيديو إن اليوم الخميس سيكون “يوما صعبا للغاية على دولة إسرائيل. يوم صادم، يوم حزن”.

وكان كفير بيباس يبلغ من العمر تسعة أشهر عندما اختُطفت عائلته بما في ذلك والده ياردن من نير عوز الذي كان أحد التجمعات المحلية القريبة من غزة التي اجتاحها مهاجمون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت حماس في نوفمبر تشرين الثاني 2023 إن الطفلين وأمهما قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد مطلقا وفاتهم، وحتى في اللحظة الأخيرة ظل البعض يشكك في الأمر.

وقال يفتاح كوهين أحد سكان تجمع نير عوز الذي فقد ربع سكانه إما بالقتل أو بالخطف خلال الهجوم “لقد أصبحت شيري والطفلان رمزا. وما زلت آمل أن يكونوا على قيد الحياة”.

وقد أعيد ياردن بيباس في عملية تبادل سابقة هذا الشهر. لكن الأسرة قالت هذا الأسبوع إن “رحلتها لن تنتهي” حتى تتلقى تأكيدا نهائيا بشأن ما حدث للطفلين وأمهما.

وستكون عملية التسليم هي الأولى التي يتم فيها إعادة جثث قتلى ضمن الاتفاق الحالي، ومن غير المتوقع أن تؤكد إسرائيل هوياتهم إلا بعد استكمال فحوصات الحمض النووي.

وعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بانتهاك وقف إطلاق النار، فإن الاتفاق الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني صامد منذ أول عملية ضمن سلسلة من عمليات تبادل الرهائن الموجودين في غزة مقابل محتجزين ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

ويواجه نتنياهو انتقادات من حلفائه في الائتلاف اليميني المتطرف بسبب موافقته على الاتفاق التي يشعر البعض في إسرائيل أنه يكافئ حماس ويبقي الحركة المسلحة على وضعها في غزة.

إلا أن استطلاعات الرأي المتعاقبة تظهر دعما شعبيا واسعا لوقف إطلاق النار. وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالالتزام بالاتفاق حتى يتم إعادة جميع الرهائن.

وشنت إسرائيل حربها على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية، وشهد أيضا اقتياد 251 رهينة. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 48 ألف شخص وتسببت في دمار واسع في قطاع غزة المكتظ بالسكان.