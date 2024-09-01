إسرائيل تستعيد جثث 6 رهائن في غزة منهم أمريكي

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من آري رابينوفيتش وستيفاني كيلي

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه استعاد جثث ستة رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية “بحسب تقديرنا الأولي، فقد قُتلوا بوحشية على يد إرهابيي حماس قبل وقت قصير من وصولنا إليهم”.

وقبل أيام، تم إنقاذ فرحان القاضي أحد أبناء المجتمع البدوي في جنوب إسرائيل على بعد كيلومتر واحد من موقع الرهائن الست، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نقل جثث كرمل جات وعدين يروشلمي وهيرش جولدبرج بولين وألكسندر لوبنوف وألموج ساروسي وأوري دانينو إلى إسرائيل.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتابع عن كثب مصير الرهائن المختطفين في السابع من أكتوبر تشرين الأول، إلى أن الرهائن بينهم الإسرائيلي الأمريكي جولدبرج بولين. وقال في بيان أصدره البيت الأبيض “أنا مصدوم وغاضب”.

وقال هاجاري إنه بعد تحديد مكان القاضي، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بأن تكون أكثر حذرا بسبب احتمال وجود رهائن آخرين في المنطقة، لكن لم تكن هناك معلومات دقيقة عن مكانهم.

ولم تعلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ولا جناحها العسكري بعد على الاتهامات.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان يوم السبت إن 40691 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 94060 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واندلعت أحدث حرب في غزة عندما هاجمت حماس إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين رهائن، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملية عسكرية في مدينة جنين. وينفذ المئات من الجنود الإسرائيليين مداهمات منذ الأربعاء في واحدة من أكبر عمليات الجيش في الضفة الغربية منذ شهور.

وظهر جولدبرج-بولين، الذي اختطف من مهرجان للموسيقى قرب غزة، في تسجيل مصور نشرته حماس في نهاية أبريل نيسان.

وقال بايدن “كان قد بلغ للتو 23 عاما. وكان يخطط للسفر حول العالم”. وأضاف أن والديه راشيل جولدبرج وجون بولين “كانا يتحليان بالشجاعة والحكمة والثبات حتى مع تحملهما ما لا يمكن تصوره”.

وتعهد بايدن بأن “يدفع قادة حماس ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين”.

وقالت نائبة الرئيس كاملا هاريس في بيان “أندد بشدة بوحشية حماس المستمرة، ويجب على العالم بأسره أن يفعل الشيء نفسه”.

وأضافت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية أنها لن تتراجع أبدا عن الالتزام بتحرير الأمريكيين وجميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، قال بايدن في حديثه للصحفيين في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير إنه “لا يزال متفائلا” حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.

وتابع “أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق. حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

وأضاف بايدن “نعتقد أننا قادرون على إتمام الاتفاق، لقد قالوا جميعا إنهم متفقون على المبادئ”.