إسرائيل تستعيد جثث 6 رهائن من غزة مع بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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من آري رابينوفيتش ونضال المغربي

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه استعاد جثث ست رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم.

وأعلن الجيش انتشال الجثث من نفق في مدينة رفح الجنوبية تزامنا مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع المدمر وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية أن الجيش نقل جثث كرمل جات وعيدن يروشالمي وهيرش جولدبرج بولين وألكسندر لوبنوف وألموج ساروسي وأوري دانينو إلى إسرائيل.

وأضاف “بحسب تقديرنا الأولي، قُتلوا بوحشية على يد إرهابيي حماس قبل وقت قصير من وصولنا إليهم”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل لن تهدأ حتى تلقي القبض على المسؤولين عن قتل الرهائن الست. ويواجه نتنياهو ضغوطا مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا”.

وقال مسؤولون كبار في حماس إن إسرائيل، برفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، هي المسؤولة عن سقوط القتلى.

وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز “نتنياهو هو المسؤول عن مقتل الأسرى الإسرائيليين، وهو حريص على قتل الجميع للاستمرار في الحرب… ولذا على الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة”.

والرهائن الستة من بين نحو 250 رهينة تم أسرهم خلال الهجوم المباغت الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل حرب غزة.

وبعد تأكد مقتلهم لا يزال 101 رهينة من الإسرائيليين والأجانب في غزة، ولكن من المعروف أن ثلثهم تقريبا لقوا حتفهم بينما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، قُتل نحو 1200 شخص في هجوم حماس. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 40738 فلسطينيا قتلوا وأصيب 94154 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين.

ومن المرجح أن تفجر أنباء استعادة المزيد من جثث الرهائن احتجاجات أخرى من جانب الإسرائيليين المطالبين بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وطالب (منتدى عائلات الرهائن) نتنياهو بتحمل المسؤولية وتوضيح ما الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال المنتدى في بيان “قُتلوا جميعا في الأيام القليلة الماضية بعد أن عانوا من سوء المعاملة والتعذيب والتجويع في أسر حماس لما يقرب من 11 شهرا. أدى التأخير في التوقيع على الاتفاق إلى موتهم وموت العديد من الرهائن الآخرين”.

وذكر هاجاري أنه قبل أيام قليلة تم إنقاذ الرهينة فرحان القاضي، وهو من بدو جنوب إسرائيل وكان يعمل حارس أمن في تجمع سكني قرب حدود غزة، على بعد نحو كيلومتر واحد من موقع العثور على الجثث.

وأضاف أنه بعد تحديد موقع القاضي صدرت تعليمات للقوات بتوخي الحذر تحسبا لوجود رهائن آخرين في المنطقة، لكن لم تكن هناك معلومات دقيقة عن مكانهم.

‭*‬”محطم وغاضب”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتابع عن كثب مصير الرهائن، إن الأمريكي جولدبرج بولين من بين الرهائن الستة القتلى وإنه “محطم وغاضب”.

وأضاف في بيان “سيدفع قادة حماس ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل لاتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين”.

وكان جولدبرج بولين (23 عاما) قد اختُطف من مهرجان موسيقي قرب حدود غزة وظهر في مقطع فيديو نشرته حماس في أواخر أبريل نيسان.

وقال بايدن في وقت سابق خلال حديثه مع صحفيين في ولاية ديلاوير إنه “لا يزال متفائلا” بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا أن “الاجتماعات مستمرة”.

ولم تفلح حتى الآن مفاوضات متقطعة تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على الرغم من تزايد الضغوط الأمريكية وزيارات عديدة لمسؤولين كبار للمنطقة.

واتفق الجانبان على وقف القتال لثماني ساعات على الأقل يوميا من الأحد إلى الثلاثاء للسماح لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الصحية الفلسطينية في غزة ببدء تطعيم 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وتأتي الحملة بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة طفل بالشلل الجزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وأحدثت الحرب أزمة إنسانية هائلة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تأجيجها التوتر في أنحاء المنطقة وفي الضفة الغربية المحتلة حيث قال مسؤولون إسرائيليون يوم الأحد إن ثلاثة من رجال الشرطة الإسرائيلية قتلوا حينما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار قرب مدينة الخليل.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين إسلاميين.

وأشادت حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة، بالهجوم في الضفة الغربية، إلا أنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، قائلة إنه “رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.