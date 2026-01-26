إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة من غزة في دفعة لخطة ترامب

من ألكسندر كورنويل

القدس 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه استعاد رفات ضابط الشرطة الإسرائيلي ران جفيلي، وهو آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة، بما يستوفي شرطا أساسيا في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان التعرف على رفات جفيلي، وقال إنه سيعاد لدفنه.

وظل جثمان جفيلي محتجزا في قطاع غزة منذ مقتله خلال الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أعقبته حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة استمرت نحو عامين.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستعاود فتح معبر رفح بمجرد عودة رفات آخر رهينة أو انتهاء عمليات البحث عن جثمانه.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة بعد على سؤال عن موعد فتح المعبر.

وقالت لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة القطاع إن المعبر الحدودي سيُفتح هذا الأسبوع.

* المرحلة المقبلة

اتفقت الحركة وإسرائيل على وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، وكان من المفترض أن يوقف القتال بالكامل إضافة إلى عودة جميع الرهائن الأحياء ورفات المتوفين منهم مقابل إطلاق سراح بعض السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

وبلغ العدد الإجمالي للرهائن 251 واقتادهم مسلحون لقطاع غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وفي وقت إبرام الاتفاق، بلغ عددهم 48 رهينة في القطاع بينهم 28 متوفين ومنهم جفيلي.

وحتى قبل العثور على رفات جفيلي، أعلنت إدارة ترامب أن الاتفاق سينتقل للمرحلة التالية التي تتضمن إعادة إعمار القطاع ونزع الأسلحة منه.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في بيان “العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة يؤكد التزام حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب، بما فيها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق”.

وأضاف “سنواصل التزامنا بجميع جوانب الاتفاق، ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإنجاحها” في إشارة للجنة التكنوقراط.

