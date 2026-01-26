إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة من غزة وترقب لإعادة فتح معبر رفح

afp_tickers

6دقائق

استعادت إسرائيل الثلاثاء رفات أخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مع ترقب إعادة فتح معبر رفح.

وقال الجيش في بيان إنه بعد “استكمال إجراءات التعرّف التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي” أبلغ عائلة ران غفيلي بإعادة رفاته إلى إسرائيل لدفنه.

وأضاف البيان “وبذلك، تمّت إعادة جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة”.

قُتل غفيلي، الرقيب في وحدة “يسام” الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية، يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونُقلت جثته إلى غزة.

وبعد بحث استمر نحو مئة يوم، أعلن مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس عن مؤشرات تفيد بأن غفيلي “دُفن في منطقة الشجاعية” بشمال غزة، وأن وحدات متخصصة نُشرت للمساعدة في التعرف على رفاته.

وغفيلي آخر رهينة من بين 251 اقتادهم مقاتلو حماس إلى قطاع غزة إبان الهجوم. وأطلق سراح معظمهم في سياق هدنتين بين إسرائيل وحركة حماس.

وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على استعادة الرفات التي قال إنها “إنجاز استثنائي لدولة إسرائيل. لقد وعدنا — ووعدتُ أنا — بإعادة الجميع. وقد أعدناهم جميعا، حتى آخر رهينة”.

وأضاف أن العثور على الجثمان تم بفضل معلومات استخبارية حصلت عليها من حركة حماس.

من جهتها، قالت حماس إن هذه التطورات تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسمها حازم قاسم “العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة، يؤكد التزام حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة ومنها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق”.

– تفاؤل حذر –

قبل ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد بأن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، حضا نتانياهو على إعادة فتح معبر رفح من دون انتظار عودة غفيلي.

وقالت إسرائيل الإثنين إنها ستسمح بعد عودة الرفات بإعادة فتح معبر رفح للمشاة فقط “تخضع لآلية تفتيش إسرائيلية شاملة”.

وأكد مكتب نتانياهو “عند الانتهاء من هذه العملية، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح”.

ويُعد المعبر الحدودي نقطة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بإعادة فتحه منذ فترة طويلة.

وقال علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي شُكلت لإدارة شؤون القطاع، خلال منتدى دافوس الاقتصادي، “إن رفح أكثر من مجرد بوابة، إنه شريان حياة ورمز للأمل والفرص” للغزيين.

وعبر أهالي القطاع الذين يأملون بفتح المعبر دون شروط في الاتجاهين عن تفاؤل حذر الإثنين.

وقالت مها يوسف التي نزحت إبان الحرب من شرق مدينة غزة إلى غربها لوكالة فرانس برس إن “كل غزة تنتظر أي خبر حول فتح معبر رفح بالاتجاهين”.

أما محمد أبو سلطان النازح في جنوب غرب مدينة غزة فقال إن “مستقبل فرد واحد على الأقل من كل عائلة في غزة يتعلق بفتح المعبر”.

– “حاجة وليس رفاهية” –

سيطرت القوات الإسرائيلية خلال الحرب على الجانب الفلسطيني من المعبر الذي أعيد فتحه لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، ما سمح في البداية بخروج الأشخاص المصرح لهم بمغادرة غزة، ولاحقا بعبور الشاحنات.

ومعبر رفح نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشاحنات المساعدات والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود. وكان المعبر لوقت طويل المنفذ الرئيسي للسكان المصرح لهم بمغادرالقطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2007.

ويخشى أهالي غزة أن تكون الأخبار المتداولة محليا عن أن المعبر سيفتح أمام فئات معينة صحيحا.

وتقول يوسف هذه الأخبار “محبِطة … العالم لا يهتم” ثم تضيف أن ما يهمها أن “أطفالي سيتعرفون على مظاهر الحياة الطبيعية ويعيشوها، على الأقل سيذهبون إلى المدرسة”.

وعبر محمد علاء (46 عاما) الذي غادرت عائلته قبل عامين تقريبا، عن شعور مماثل بالاحباط. وقال لفرانس برس “كل مرة نحاول التفاؤل نصطدم بالواقع”.

أما أبو سلطان (52 عاما) ففال إن السفر “حاجة جدية وليس رفاهية”.

وأضاف لفرانس برس “لا يمكنني التنازل عن حق ابني الذي أنهى الثانوية العامة بدرجات ممتازة رغم ظروف الحرب ويرغب بالسفر للدراسة في مصر، أو عن حق زوجتي في الحصول على رعاية طبية مناسبة بعد إصابتها بالحرب وانعدام الامكانيات لعلاجها هنا”.

بور-ها/ص ك