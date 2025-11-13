إسرائيل تستلم رفات رهينة آخر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل استلمت عبر الصليب الأحمر رفات الرهينة ميني جودار من مسلحين فلسطينيين في غزة.

وكان جودار يعيش في تجمع سكني بالقرب من غزة وقُتل خلال الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ونُقل جثمانه إلى غزة. وكان عمره 73 عاما وقت وفاته التي أُعلنت رسميا في الثامن من ديسمبر كانون الأول 2023.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنهما ستسلمان رفات رهينة إسرائيلي عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، غير أن إسرائيل قالت حينها إنها لم تتلق إخطارا رسميا بذلك.

وتمكن خبراء الطب الشرعي من تحديد هوية الرهينة بعد أقل من ثلاث ساعات على استلام إسرائيل للرفات. ولا يزال رفات ثلاثة رهائن آخرين في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “الحكومة وكامل مؤسسة المفقودين والأسرى في دولة إسرائيل عازمتان وملتزمتان وتعملان بلا كلل من أجل إعادة جميع رهائننا المتوفين لدفنهم بشكل لائق في بلدهم”.

وقالت الجهاد الإسلامي إن الرفات عُثر عليه في مدينة خان يونس بجنوب غزة. والحركة متحالفة مع حماس واحتجزت أيضا رهائن خلال هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل أحدث حرب في غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر تشرين الأول، أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، مقابل نحو ألفين من السجناء والمحتجزين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

ونص الاتفاق كذلك على إعادة رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحا.

(تغطية صحفية جنى شقير من دبي وستيفن شير وألكسندر كورنويل من القدس – إعداد علي خفاجي ومروة غريب وأيمن سعد مسلم ورحاب علاء للنشرة العربية)