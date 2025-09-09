إسرائيل تستهدف بغارات جوية قادة حركة حماس في قطر

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ الثلاثاء غارات جوية استهدفت قادة كبارا في حماس في الدوحة، في وقت ندّدت قطر بهجوم على مبان سكنية تؤوي مسؤولين من الحركة، بعد 23 شهرا على اندلاع الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويقيم عدد من مسؤولي الحركة، بينهم قادة الصف الأول، منذ أعوام في العاصمة القطرية. واستضافت الدوحة في مراحل سابقة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس سعيا للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ضمن جهود الوساطة التي تولتها مع مصر والولايات المتحدة.

ولم يتضح على الفور من هم القادة المستهدفون أو مصيرهم.

ورصد مصوّر فيديو يعمل مع فرانس برس في الدوحة عمود دخان يتصاعد من خلف مبنى في العاصمة القطرية، بينما اتخذت الشرطة تدابير مشددة في المكان وفرضت طوقا أمنيا ومنعت الاقتراب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “قيادة حركة حماس” بشكل “موجه ودقيق”، من دون أن يحدد مكان الهجوم. لكن مسؤولا عسكريا أكد في وقت لاحق أن الضربات كانت في الدوحة.

وقال “اسم العملية هو قمة النار. نفذنا غارات جوية”.

وأكد الجيش أن المستهدفين “قادوا أنشطة حماس الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”، في إشارة الى هجوم العام 2023 الذي أطلق شرارة الحرب في غزة.

ونددت قطر بالضربات التي قالت إنها استهدفت مقرات سكنية لأعضاء في المكتب السياسي للحركة الفلسطينية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس “تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة”.

من جهته، قال مسؤول في حركة حماس في قطاع غزة إن إسرائيل استهدفت قيادات الحركة أثناء اجتماعهم في الدوحة.

وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته لفرانس برس “في جريمة صهيونية جديدة، تمّ استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة، بينما كان يناقش مقترح الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

– “سنصل إليهم” –

وتأتي ضربات الثلاثاء بعد أيام على توعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير باستهداف قادة الحركة.

وقال زامير في 31 آب/أغسطس إن “معظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قتلت إسرائيل العديد من قادة الصف الأول في الحركة، منهم زعيمها في غزة يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد الضيف وغيرهما. كما نفذت عمليات اغتيال في الخارج بحق رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، ونائبه صالح العاروري قرب بيروت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أمر بهجوم الثلاثاء.

وقال في بيان صادر عن مكتبه إن “العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل”، لافتا الى أن “إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

وفي بيان مشترك، قال نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار باستهداف قادة حماس جاء عقب هجوم مسلّح وقع في القدس الاثنين وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين.

وتبنت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، عملية إطلاق في بيان الثلاثاء.

الى ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغت حليفتها الولايات المتحدة مسبقا بالضربات الجوية. وقال لفرانس برس “تم إبلاغنا مسبقا”.

وتعدّ قطر حليفة أساسية لواشنطن، وتستضيف على أراضيها قاعدة العديد.

– تنديد عربي –

ولقيت الضربات الإسرائيلية تنديد الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما وصفه بـ”الانتهاك الصارخ” لسيادة قطر.

وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي إدانة المملكة “للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية”، وأن الرياض “تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها”.

كما دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال مع أمير قطر “العدوان الإسرائيلي الجبان”.

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم “الغاشم”، معتبرا أنه يهدد “الأمن والاستقرار الإقليميين”.

ودان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الهجوم الإسرائيلي “الغادر” الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية في إيران، الداعم الأساسي لحماس، الضربة ووصفتها بأنها “انتهاك فاضح لجميع القواعد واللوائح الدولية، وانتهاك لسيادة قطر الوطنية وسلامة أراضيها”.

ودانت حركة الجهاد الإسلامي الهجوم قائلة إن “إقدام كيان الإجرام الصهيوني على استهداف اجتماع لقياديين في حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة القطرية الدوحة، هو عمل إجرامي بامتياز ينتهك كل المعايير والقيم الإنسانية”.

وقادت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، جولات متكررة من الوساطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ورغم التوصل إلى هدنتين، فإن جولات المفاوضات المتعاقبة فشلت في وضع حد دائم للحرب. وجاء الهجوم فيما كثّفت إسرائيل هجماتها الدامية على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع المحاصر.

وكانت الحركة أكدت الأحد استعدادها للانخراط في مفاوضات بعد تلقيها مقترحا جديدا من واشنطن. وأتى ذلك بعد إعلان ترامب توجيه “إنذار أخير” لحماس، مؤكدا وجوب أن توافق على صفقة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

