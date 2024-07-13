إسرائيل تستهدف قائد جناح حماس العسكري وصحة غزة تعلن مقتل 71 على الأقل

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من نضال المغربي وحاتم خالد ومعيان لوبيل

القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – قال مسؤول أمني وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد الضيف في غزة يوم السبت، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 71 فلسطينيا على الأقل.

وذكرت حماس في بيان أن مزاعم إسرائيل استهداف زعماء الحركة زائفة وتهدف إلى تبرير الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على الضيف استهدف أيضا رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس، ووصف الجيش سلامة والضيف بأنهما من العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

وكان الضيف قد نجا من سبع محاولات اغتيال إسرائيلية، آخرها في 2021، ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ عقود، ويُحمَّل المسؤولية عن وفاة العشرات من الإسرائيليين في تفجيرات انتحارية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 71 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 289 آخرون.

وتُصنف منطقة المواصي منطقة إنسانية دأب الجيش الإسرائيلي على حث الفلسطينيين إلى التوجه إليها بعد إصدار أوامر إخلاء من مناطق أخرى.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة جوية للموقع لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها، وقال الجيش إن “إرهابيين يختبئون بين المدنيين” في الموقع.

وأضاف في بيان “موقع الهجوم منطقة مفتوحة محاطة بأشجار وعدة مبانٍ وملاجئ”.

وقال مسؤول عسكري لصحفيين في إفادة عبر الإنترنت إن المنطقة ليست مجمع خيام، إنما مجمع عمليات تديره حماس، وإن عدة مسلحين آخرين كانوا هناك لحماية الضيف.

وأضاف المسؤول الأمني ​​إن من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قُتل. وتابع “ما زلنا نفحص ونتحقق من نتائج الهجوم”.

ونُقل كثير من المصابين في الهجوم إلى مستشفى ناصر القريب الذي قال مسؤولوه إنه صار مثقلا ولم يعد قادرا على العمل بسبب شدة الهجوم الإسرائيلي ونقص حاد في المستلزمات الطبية.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الوزير يجري مشاورات خاصة في ضوء “التطورات في غزة”. ولم يتضح كيف ستؤثر الضربة على محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة والقاهرة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لحماس إن ما لا يقل عن 100 شخص سقطوا بين قتيل ومصاب “بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني”. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر فيما ورد عن ذلك.

ولم يؤكد مسؤول كبير في حماس ما إذا كان الضيف موجودا هناك عند وقوع الغارة، ووصف المزاعم الإسرائيلية بأنها “كلام فارغ”.

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز “الادعاءات الإسرائيلية هي كلام فارغ لتبرير المجزرة المروعة وجميع الشهداء هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي”، مضيفا أن الهجوم أظهر أن إسرائيل ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا في هجوم إسرائيلي على مصلى في مخيم الشاطئ للنازحين غرب مدينة غزة.

* شهود يقولون إن الهجوم كان مباغتا

أظهرت مقاطع مصورة التقطتها رويترز سيارات إسعاف تهرع نحو المنطقة وسط سحب من الدخان والغبار. وكان نازحون، ومن بينهم نساء وأطفال، يفرون مذعورين، وكان بعضهم يحمل متعلقات.

وقال شهود إن الهجوم كان مباغتا لأن المنطقة كانت هادئة، وإنه تم إطلاق أكثر من صاروخ. وأضافوا أن بعض المصابين الذين تم إجلاؤهم هم من موظفي الإغاثة.

وقالت امرأة تبكي بشدة لم تذكر اسمها “كلهم راحوا.. كلهم راحوا… مضلش حدا”.

وصاحت أخرى “حسبي الله ونعم الوكيل في العالم قبل إسرائيل. أولادنا أشلاء”.

وتقول مصادر من حماس إن الضيف أخذ يرتقي في صفوف الحركة على مدى 30 عاما، إذ طور للحركة شبكة الأنفاق وخبرتها في صنع القنابل.

وفي مارس آذار، قالت إسرائيل إنها قتلت مروان عيسى نائب الضيف. ولم تؤكد حماس ذلك منذئذ أو تنفيه.

تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن مسلحين تابعين لحماس قتلوا 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وردت إسرائيل بعمل عسكري على غزة تقول السلطات الطبية في القطاع إنه أسفر عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني.