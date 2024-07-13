إسرائيل تستهدف قائد جناح حماس العسكري وغزة تعلن مقتل 71 على الأقل

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القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – قال مسؤول أمني وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد الضيف في غزة يوم السبت، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 71 فلسطينيا على الأقل.

وقال المسؤول الأمني ​​إنه من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قُتل. وذكرت إذاعة الجيش أن الضيف كان مختبئا في مبنى بمنطقة المواصي التي تصنفها إسرائيل منطقة إنسانية والواقعة غربي مدينة خان يونس بالجنوب.

كان الضيف أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، والذي ردت إسرائيل عليه بشن حرب على غزة. وكان قد نجا من سبع محاولات اغتيال إسرائيلية، آخرها في 2021، ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ عقود.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 71 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 289 آخرون.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الوزير يجري مشاورات خاصة في ضوء “التطورات في غزة”. ولم يتضح كيف ستؤثر الضربة على محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة والقاهرة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لحماس إن ما لا يقل عن 100 شخص سقطوا بين قتيل ومصاب “بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني”. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر فيما ورد عن ذلك.

ولم يؤكد مسؤول كبير في حماس ما إذا كان الضيف موجودا هناك عند وقوع الغارة، ووصف المزاعم الإسرائيلية بأنها “كلام فارغ”.

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز “الادعاءات الإسرائيلية هي كلام فارغ لتبرير المجزرة المروعة وجميع الشهداء هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي”.