إسرائيل تستهدف مقر مخابرات حزب الله في لبنان وإيران تتوعد باستمرار المقاومة

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من مايا الجبيلي وجيمس ماكنزي

بيروت/القدس (رويترز) – قالت إسرائيل إنها استهدفت مقر مخابرات جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت وإنها تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة بعد سلسلة من الضربات على شخصيات بارزة في الجماعة وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها تأتي بنتائج عكسية.

وتدرس إسرائيل خيارات للرد على هجوم إيراني بصواريخ باليستية يوم الثلاثاء والذي شنته إيران ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية الراهنة في لبنان.

وارتفعت أسعار النفط بسبب احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة منشآت النفط الإيرانية في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتحقيق أهدافها ضد مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأفادت أنباء بأن الغارة الجوية على بيروت استهدفت هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل قبل أسبوع. وجاءت الغارة في إطار هجوم أوسع نطاقا أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني.

ولم يتضح مصير صفي الدين حتى الآن ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل أو حزب الله.

وذكر شهود من رويترز أنه تم سماع دوي انفجار وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح يوم السبت، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة إنذارات لسكان في المنطقة بضرورة إخلاء منازلهم على الفور.

وصدر الإنذار الأول للسكان الموجودين على وجه التحديد في مبنى في حي برج البراجنة، أما الإنذار الثاني فكان للموجودين في مبنى بمنطقة الشويفات. وجاء الإنذار الثالث للمباني في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك.

وفي بيان صدر في وقت مبكر يوم السبت أيضا، قال حزب الله إن قوة إسرائيلية تحاول التسلل إلى بلدة العديسة بجنوب لبنان وإنه يخوض اشتباكات معها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه لو كان في مكان إسرائيل لفكر في بدائل عن قصف حقول النفط الإيرانية مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.

وعندما سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عبر رفض الحلول الدبلوماسية التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية أجاب بايدن قائلا “لا أعرف إذا كان يحاول التأثير على الانتخابات أم لا… لم تفعل أي إدارة أكثر مني لمساعدة إسرائيل”.

ومن المقرر أن تخوض كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية في أمريكا أمام الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

وقالت السلطات اللبنانية إن ما يقرب من ألفي شخص قُتلوا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان العام الماضي، معظمهم في الأسبوعين الماضيين.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخسائر في صفوف المدنيين بأنها “غير مقبولة تماما”.

واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل باستهداف المدنيين، وأشارت إلى مقتل العشرات من النساء والأطفال. ولم تذكر الحكومة على نحو مفصل العدد الإجمالي بين المدنيين ومقاتلي حزب الله.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف القدرات العسكرية لحزب الله وتتخذ خطوات للحد من إمكانية إلحاق الضرر بالمدنيين. وتتهم إسرائيل مقاتلي حزب الله بالاندساس بين المدنيين وهو ما ينفيه الحزب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنا أمريكيا قتل في لبنان قبل أيام وإن واشنطن تعمل على معرفة ملابسات الحادث.

ولقي كامل أحمد جواد من ديربورن بولاية ميشيجان حتفه في غارة جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء في لبنان، وفقا لما ذكرته ابنته وصديق له ونائبة بالكونجرس الأمريكي تمثل منطقته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الوزارة “منزعجة” من تلك الأنباء، وأضاف أنه “من الضروري أخلاقيا واستراتيجيا أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وأي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة”.

وجاءت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بعد هجوم نفذته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أدى وفقا لإحصائيات إسرائيلية إلى مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني وفقا لوزارة الصحة في غزة بالإضافة إلى نزوح ما يقرب من سكان غزة بالكامل. وتسببت الحملة أيضا في أزمة جوع واتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي 70 قذيفة أطلقت من لبنان على إسرائيل يوم الجمعة وإنه إما تم اعتراضها أو سقوطها في مناطق مفتوحة.

وأرسلت إسرائيل قوات برية إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية. وقالت إن عملياتها البرية تقتصر على القرى القريبة من الحدود، لكنها لم تحدد إلى أي مدى ستتقدم في لبنان أو إلى متى ستستمر.

وتقول إسرائيل إن العمليات تهدف إلى السماح لعشرات الآلاف من مواطنيها بالعودة إلى ديارهم بعد أن أجبرتهم هجمات حزب الله على النزوح من الشمال.