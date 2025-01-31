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إسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله في لبنان وتتهم الجماعة بانتهاك وقف إطلاق النار

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه ضرب عدة أهداف لحزب الله خلال الليل في سهل البقاع وعلى الحدود السورية اللبنانية.

وذكر الجيش أن الأهداف تشمل “موقعا عسكريا يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية”، مضيفا أن ذلك بهدف محاولة تهريب الأسلحة إلى لبنان.

وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها اعترضت طائرة استطلاع مسيرة أطلقتها جماعة حزب الله، ووصفت الأمر بأنه “انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وتوصلت إسرائيل وحزب الله إلى وقف لإطلاق النار في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مما أنهى صراعا شهد سقوط الكثير من القتلى بعدما اندلعت شرارته بحرب غزة في عام 2023. وأكدت الولايات المتحدة يوم الأحد أن الاتفاق، الذي يتضمن فترة من 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية، سيمدد حتى 18 فبراير شباط، مما يعني إرجاء الموعد النهائي الأصلي الذي كان مقررا في 26 يناير كانون الثاني.

ونفذت إسرائيل عدة غارات على الأراضي اللبنانية منذ تمديد وقف إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.

وكان الهجوم الأحدث هو غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص في بلدة مجدل سلم بجنوب لبنان.

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