إسرائيل تسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء

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بيروت/القدس (رويترز) – ذكر مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة أن إسرائيل وافقت على السماح بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا لمدة 48 ساعة، وذلك بعد قتال دام لأيام في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ومحيطها.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لصحفيين “في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي (السورية) إلى محافظة السويداء لمدة الثماني والأربعين ساعة المقبلة”.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن استعداد القوات الحكومية لإعادة الانتشار في محافظة السويداء.

وانسحبت القوات السورية من السويداء بعد إعلان وقف إطلاق نار يوم الأربعاء، لكن الاشتباكات اندلعت مجددا في وقت متأخر من يوم الخميس بين مقاتلي العشائر البدوية والدروز، وهم جزء من أقلية دينية لها وجود أيضا في لبنان وإسرائيل.

وذكر سكان ورئيس موقع (السويداء 24) الإخباري المحلي ريان معروف أن الاشتباكات استمرت في أجزاء من محافظة السويداء حتى يوم الجمعة.

ونشرت دمشق هذا الأسبوع قوات في السويداء، المتاخمة لمناطق تحتلها إسرائيل، في محاولة لفض عدد من أعنف المعارك الداخلية في سوريا منذ تولت الحكومة المؤقتة السلطة أواخر العام الماضي.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت مقتل 254 شخصا خلال قتال لأربعة أيام، من بينهم عاملون في الخدمات الطبية ونساء وأطفال.

وتدخلت إسرائيل في الاشتباكات يوم الأربعاء. وقالت إنها لن تسمح للحكومة السورية التي يقودها إسلاميون بنشر قوات في الجنوب، وشنت هجمات على القوات السورية في السويداء وعلى وزارة الدفاع وبالقرب من القصر الرئاسي في دمشق.

وتعهدت إسرائيل بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم، متشجعة بدعوات من الأقلية الدرزية الموجودة في إسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة في محافظة السويداء خلال الليل.