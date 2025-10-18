إسرائيل تشترط استعادة جثث جميع الرهائن في غزة لإعادة فتح معبر رفح

afp_tickers

7دقائق

أعلنت اسرائيل السبت أن إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيتم فقط بعد ان تسلم حركة حماس جثث جميع الرهائن القتلى التي لا تزال في القطاع، تنفيذا للشروط الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي انهى الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال زيارة لغزة أن إدخال المساعدات الطارئة وتقديم الخدمات الأساسية في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب على مدى عامين “مهمة هائلة”.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان مساء السبت “أوعز رئيس الوزراء نتانياهو بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر”.

وأضاف “سيتم النظر في إعادة فتحه وفقا لكيفية وفاء حماس بالتزاماتها في إعادة الرهائن وجثث القتلى، وتنفيذ الشروط المتفق عليها لوقف إطلاق النار”.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت أنها حددت هوية رفات رهينة كان محتجزا في غزة وتم تسليمه الجمعة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة تسلم جثامين 15 فلسطينيا.

ويعمل عناصر الإنقاذ في أنحاء غزة على انتشال جثامين الفلسطينيين من تحت الأنقاض، في حين تسعى حماس إلى استخراج رفات الرهائن الإسرائيليين الذين من المقرر أن تسلمهم للصليب الأحمر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه ودخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، كان على حماس إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات بحلول 13 تشرين الأول/أكتوبر.

أفرجت حماس في المهلة المحددة عن الرهائن العشرين الأحياء لكنها لم تسلم سوى عشرة جثامين من أصل 28.

وصباح السبت، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها تعرفت على هوية رفات الرهينة السبعيني إلياهو مارغاليت الذي قتل في كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 ونقل جثمانه إلى قطاع غزة.

وقال مكتب نتانياهو إن إسرائيل “لن تساوم ولن تألو جهدا حتى عودة كل الرهائن الأموات”.

وأكدت حماس الجمعة “التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية”.

وأضافت أنّ “إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها”.

– خطة لستين يوما –

في موازاة ذلك، وصل توم فليشتر، وهو أول مسؤول أممي كبير يزور قطاع غزة منذ توقف الأعمال العدائية، إلى مدينة غزة ضمن قافلة من سيارات الجيب البيضاء التابعة للأمم المتحدة، وسط أنقاض المنازل المدمرة.

وقال لوكالة فرانس برس في حي الشيخ رضوان حيث عاين حجم الدمار “جئت إلى هنا قبل سبعة أو ثمانية أشهر. كانت غالبية هذه المباني لا تزال قائمة. أما الآن، فمن المروع للغاية رؤية جزء كبير من المدينة وقد تحول أرضا خلاء”.

وأضاف “لدينا الآن خطة ضخمة مدتها 60 يوما لزيادة الإمدادات الغذائية، وتوزيع مليون وجبة يوميا، والبدء بإعادة بناء القطاع الصحي، وإقامة خيام لفصل الشتاء، وإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس”.

وقال فليتشر الذي دخل قطاع غزة الجمعة، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمامه “مهمة هائلة (…) لكننا مدينون بذلك للناس هنا الذين عانوا الكثير”، مضيفا “هناك عمل هائل يتعين القيام به”.

لا يزال دخول قطاع غزة الذي تسيطر إسرائيل بالكامل على حدوده، يخضع لقيود شديدة.

ودعا برنامج الأغذية العالمي الجمعة إلى فتح جميع المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل مع القطاع الفلسطيني “لإغراقه بالمواد الغذائية”.

– ضربة اسرائيلية على حافلة –

ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في غزة السبت انتشال جثث تسعة فلسطينيين، قال إنهم قُتلوا الجمعة في ضربة إسرائيلية على حافلة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “رصد مركبة مشبوهة تتجاوز الخط الأصفر”، وإن جنوده “أطلقوا النار لإزالة التهديد”، معتبرا أن العملية تمّت “وفقا لبنود الاتفاق”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضحايا، وجميعهم من عائلة شعبان وبينهم أطفال، قُتلوا بينما كانوا “يحاولون التحقق من (حالة) منزلهم” بعد القصف الإسرائيلي خلال الحرب.

وقالت أم محمد شعبان أحد أفراد العائلة “قتلت ابنتي وأطفالها وزوجها، إضافة الى ابني وزوجته وأولاده”.

واضافت “ليس هناك هدنة”، مشيرة الى أن الاطفال الضحايا تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس مساء الجمعة إن الجيش “بدأ بترسيم الخط الأصفر الذي يمتد على أكثر من 50% من أراضي غزة، بعلامات خاصة مستمرة لتحديد (حدوده) بوضوح”.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي قطاع غزة، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بما لا يقل عن 68116 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-يمب/ح س-ب ق/ريم