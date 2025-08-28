The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تشن ثاني هجوم على صنعاء في أسبوع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من محمد الغباري

عدن (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، وذلك في ثاني هجوم من نوعه على المدينة في أقل من أسبوع.

وذكر سكان لرويترز أن الهجمات استهدفت منطقة قريبة من المجمع الرئاسي ومبنى بجنوب صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المجمع الرئاسي يضم غرفة عمليات ومنشأة لتخزين الصواريخ يستخدمها المسلحون المتحالفون مع إيران.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن هجوما واحدا.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه استهدف مواقع متفرقة تجمع فيها عدد كبير من كبار مسؤولي جماعة الحوثي لمشاهدة خطاب مسجل بثه التلفزيون للزعيم عبد الملك الحوثي.

وذكرت وكالة أنباء تابعة للحوثيين أن مصدرا من وزارة الدفاع التابعة للجماعة نفى التقارير التي تفيد باستهداف قياديين في صنعاء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان يوم الخميس “من يرفع يده ضد إسرائيل، سنقطعها”.

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها قصفت المدينة ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ صوب إسرائيل.

وتعد هذه الضربات الأحدث في أكثر من عام من الهجمات والضربات المتبادلة بين إسرائيل والمسلحين الحوثيين في اليمن، كجزء من تداعيات الحرب في غزة.

وقال نصر الدين عامر، وهو مسؤول حوثي كبير، يوم الخميس إن جماعة الحوثي ستواصل التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وهاجم الحوثيون، المتحالفون مع إيران، سفنا في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وأطلقت الجماعة أيضا صواريخ باتجاه إسرائيل، جرى اعتراض معظمها. وردت إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، من بينها ميناء الحديدة الحيوي.

(شاركت في التغطية يمنى إيهاب وإيناس العشري وهوارد جولر – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

