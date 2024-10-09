إسرائيل تشن ضربات جديدة على غزة والأونروا تقول الآلاف ما زالوا عالقين في الشمال

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن 60 شخصا على الأقل قُتلوا في ضربات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة يوم الأربعاء، بينما تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع الذي قال مسؤول بالأمم المتحدة إنه يشهد تفشي الجوع مجددا.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الحملة، التي دخلت يومها الخامس الآن، تستهدف منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من شن هجمات من جباليا وتسعى لمنعهم من معاودة تنظيم صفوفهم.

وأصدر الجيش الإسرائيلي مرارا أوامر إخلاء لسكان جباليا ومناطق مجاورة، لكن مسؤولين فلسطينيين ومن الأمم المتحدة يقولون إنه لا توجد مناطق آمنة للفرار إليها في قطاع غزة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة على منصة إكس يوم الأربعاء إن “ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة”.

وذكر مسعفون أن 15 شخصا على الأقل قُتلوا في ضربة إسرائيلية على مستشفى اليمن السعيد في جباليا. ويؤوي المستشفى عائلات نازحة تعيش في خيام.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء ثلاثة مستشفيات في شمال غزة، وإن مئات المرضى والأطقم الطبية محاصرون داخل تلك المستشفيات.

وأضافت في بيان “حياة عشرات المرضى بمستشفيات شمال القطاع مهددة بسبب الحصار الإسرائيلي”.

وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس يستخدمون المناطق السكنية غطاء لعملياتهم في القطاع المكتظ بالسكان بما في ذلك المدارس والمستشفيات. وتنفي حماس ذلك.

وقال مسؤولون صحيون في غزة إن 32 شخصا على الأقل قُتلوا في جباليا والمناطق المجاورة لها في الشمال، وسقط بقية القتلى في وسط القطاع وجنوبه. ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على ضربات يوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس بأن 125 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في مناطق شمال غزة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إنه تلقى بلاغات غير مؤكدة بأن عشرات الفلسطينيين ربما قُتلوا في جباليا ومناطق أخرى بشمال غزة، وإنه غير قادر على الوصول إليهم بسبب القصف الإسرائيلي.