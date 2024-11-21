إسرائيل تشن ضربات عن منازل في شمال غزة مع تمديد الهجوم

reuters_tickers

6دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون بالصحة إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا إثر قصف للجيش الإسرائيلي على ما لا يقل عن خمسة منازل مكتظة في شمال قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وسط توغل الجيش في شمال القطاع.

وقال مسعفون إن عمليات الإنقاذ جارية مع استمرار فقد بعض الأفراد وبقاء العديد تحت الأنقاض. وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن 57 قتلوا لكن لم يصدر بعد بيان رسمي بعدد القتلى من وزارة الصحة في غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد لكنه اتهم مرارا وسائل الإعلام التابعة لحماس بالمبالغة في أعداد القتلى والمصابين.

وكان مسؤولون بالصحة في غزة قد قالوا في وقت سابق يوم الأربعاء إن ضربات الجيش الإسرائيلي أودت بحياة 48 على الأقل.

وقال مسعفون في غزة إن الوقائع شملت هجمات على منازل ومدرسة تؤوي نازحين في وسط غزة، وقصف مستشفى في شمال غزة، وغارات جوية على المنطقة الإنسانية في المواصي وعلى رفح في جنوب غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون بالأمم المتحدة إنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، أحد المنشآت الطبية الثلاث التي تعمل بالكاد في شمال غزة، إن المستشفى تعرض لقصف إسرائيلي طال جميع أقسامه دون سابق إنذار في وقت كانت تحاول فيه الأطقم إنقاذ شخص مصاب في العناية المركزة يوم الثلاثاء.

كما قال لرويترز عبر رسالة نصية إن إسرائيل اعتقلت 45 من أفراد الطاقم الطبي وتمنع دخول فريق طبي بديل إلى المستشفى، وهو ما تسبب في وفيات يومية لمصابين كان من الممكن أن ينجوا لو توفرت الموارد.

وتابع قائلا إن إسرائيل لا تسمح بإدخال الطعام ولا الماء ولا حتى سيارة إسعاف واحدة إلى شمال القطاع.

وأضاف أبو صفية أن المستشفى به 85 مصابا بينهم أطفال ونساء، منهم ستة في وحدة العناية المركزة. ووصل 17 طفلا مصابين بأعراض سوء التغذية نتيجة نقص الطعام. وتوفي رجل يوم الثلاثاء بسبب الجفاف.

وتركز العمليات الإسرائيلية في غزة منذ أسابيع على الطرف الشمالي للقطاع، حيث يحاصر الجيش ثلاث بلدات رئيسية وأمر السكان بالنزوح.

وقال سكان في البلدات الثلاث، جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، إن القوات نسفت عشرات المنازل. ويقول فلسطينيون إن إسرائيل عازمة على ما يبدو على إخلاء هذه المناطق من السكان بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة بطول الطرف الشمالي لقطاع غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وتقول إحصاءات إسرائيلية إن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وردت إسرائيل بحملة مستمرة منذ 13 شهرا على غزة وتقول وزارة الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل ما يقرب من 44 ألفا ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا لمرة واحدة على الأقل.

ولم تفلح محاولات استمرت على مدى شهور للتفاوض على وقف لإطلاق النار في تحقيق تقدم يذكر. وهذه المحاولات متوقفة حاليا. وعلقت قطر جهودها للوساطة إلى أن يبدي الجانبان استعدادا لتقديم تنازلات.

وتركزت هجمات إسرائيل خلال الشهر الماضي على البلدات الواقعة على الطرف الشمالي لغزة، إلا أنها لا تزال تشن ضربات في أنحاء القطاع.

وفي حي الصبرة بمدينة غزة، قال الدفاع المدني الفلسطيني إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت طاقما له في أثناء عملية إنقاذ، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة آخرين. وفي حي الزيتون المجاور، أفاد مسعفون بأن قصفا إسرائيليا على منزل أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الدفاع المدني إن ذلك يرفع عدد أفراد طواقم الدفاع المدني الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 87.

ولم يصدر بعد تعليق من إسرائيل بشأن أي من الضربات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لغزة يوم الثلاثاء إن حماس لن تدير القطاع بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل فككت القدرات العسكرية للحركة.

وأضاف أن إسرائيل لم تتخل عن مسعى العثور على 101 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في القطاع، وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل إعادة كل واحد من الرهائن.

وتريد حماس اتفاقا ينهي الحرب فيما تعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على الحركة.