إسرائيل تشن غارات جديدة على إيران رغم تحذير ترامب

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي وبو إريكسون

تل أبيب/دبي/نيو برونزويك (نيو جيرزي) 8 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت إسرائيل أنها شنت هجمات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من الأنباء التي ترددت بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

وقبل ساعات من ذلك، قال ترامب إن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ليس هو من يتخذ القرارات”.

وضغط ترامب على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا مع إيران، بما في ذلك توبيخ نتنياهو بألفاظ نابية في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، شنت إسرائيل في وقت سابق أمس الأحد غارات في الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة خطة هدنة للبنان قبل أيام.

وأطلقت إيران سلسلة من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على ذلك، مما هدد محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. لكن ترامب أصر على أن اتفاقا لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا لا يزال في متناول اليد.

وقال ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز “لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق. أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ جميع القرارات. هو (نتنياهو) لا يتخذ القرارات”.

وبعد بضع ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضربت أهدافا عسكرية إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو.

وأدت أحدث الأعمال القتالية إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع عودة العقود الآجلة لخام برنت إلى ما فوق 96 دولارا للبرميل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية، بالقرب من الناصرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران وإن أنظمته الدفاعية اعترضتها.

* ترامب حث نتنياهو على الامتناع عن شن المزيد من الضربات

قال مسؤول إسرائيلي إن ترامب، الذي كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف الخاص به في بدمينستر بولاية نيوجيرزي، تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف لمدة تقل قليلا عن نصف الساعة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم يرد البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن على طلبات التعليق.

وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من نتنياهو خلال الاتصال الهاتف الامتناع عن شن المزيد من الهجمات لأننا “على وشك تحقيق شيء جيد فيما يتعلق بالاتفاق”.

ومنذ بدء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف وقف الحرب، واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان في صراع مع حزب الله يصر المسؤولون الإسرائيليون على أنه يجب التعامل معه بشكل منفصل عن أي وقف لإطلاق النار مع إيران.

وتقول إيران منذ فترة طويلة إن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة يجب أن يكون مشمولا بوقف إطلاق النار في لبنان الذي اجتاحته إسرائيل في مارس آذار لملاحقة مقاتلي جماعة حزب الله الذين أطلقوا النار على إسرائيل تضامنا مع طهران.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية تُعد أهدافا مشروعة بسبب الأعمال القتالية بما في ذلك “انتهاك الاتفاقات بشأن لبنان”.

وقبل أمس الأحد، لم تكن إيران قد هاجمت إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب الأوسع نطاقا في أبريل نيسان، على الرغم من أن حزب الله قد فعل ذلك.

وأصر ترامب مرارا وتكرارا على أن واشنطن وطهران على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال ترامب لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة بثت بمناسبة مرور 100 يوم على اندلاع الصراع “نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، وإلا سأدمرهم تماما”.

* ترامب لا يريد أي هجمات في لبنان

لم توقف إسرائيل تماما حملتها في لبنان التي أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مئات الألوف. وواصل حزب الله أيضا هجماته مؤكدا أنه لن يتخلى عن أسلحته ما لم توقف إسرائيل القتال وتنسحب من لبنان.

وقال نتنياهو إن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، وهي معقل قديم لحزب الله، جاء ردا على قصف الجماعة إسرائيل.

ورغم أن واشنطن وطهران أعلنتا أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح المضيق، فقد تبادلا الضربات مرارا، مع تصعيد في الأيام الماضية شمل هجمات على دول عربية تستضيف قواعد أمريكية.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطا لتقديم شروط أشد صرامة من تلك التي تسنى الاتفاق عليها عام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو اتفاق انسحب منه ترامب لاحقا.

وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والاعتراف بنفوذها على المضيق والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة.

وقال مصدر مطلع على الخطط الأمريكية يوم السبت إن واشنطن ربما تتيح أصولا إيرانية لدول الخليج المجاورة لتعويض الأضرار التي لحقت بها من هجمات إيران.

لكن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قال أمس الأحد إن أي تحويل من هذا القبيل للأصول الإيرانية سيكون غير قانوني، وستتخذ طهران إجراءات ردا على ذلك.

وتعرض نتنياهو لانتقادات في الأسبوع الماضي من قبل منافسيه السياسيين بشأن وقف إطلاق النار الجديد في لبنان قبل الانتخابات العامة التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)