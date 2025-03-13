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إسرائيل تشن غارة جوية على مشارف دمشق

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دمشق (رويترز) – شنت إسرائيل غارة جوية على العاصمة السورية دمشق يوم الخميس مستهدفة ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه مركز قيادة تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يستخدم في “تخطيط وإدارة أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، مدته تسع ثوان، يظهر ما يقول إنها الغارة الجوية وما بدا أنه انفجار في أطراف مبنى تلاه تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وقال الجيش إن مركز القيادة استخدمته حركة الجهاد الإسلامي في تخطيط وتوجيه “أنشطة إرهابية” تستهدف إسرائيل.

ونفى محمد الحاج موسى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن يكون المبنى المستهدف مركزا للقيادة، وكتب على تيليجرام أنه كان منزلا خاليا.

وقال مصدران أمنيان سوريان لرويترز إن الهدف شخص فلسطيني. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي خسائر بشرية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن المبنى على مشارف دمشق.

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