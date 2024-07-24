إسرائيل تشن هجمات جديدة على غزة ونتنياهو يزور أمريكا

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من نضال المغربي ومحمد سالم

القاهرة/غزة (رويترز) – شنت القوات الإسرائيلية هجمات جديدة على قطاع غزة يوم الأربعاء، قبل ساعات من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونجرس الأمريكي حيث يلقي كلمة.

وقال سكان إن أحدث الهجمات الإسرائيلية دمرت منازل في بلدات إلى الشرق من خان يونس في جنوب قطاع غزة، مما أجبر الآلاف على الاتجاه غربا للبحث عن ملاذ.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أنه تلقى نداءات استغاثة من سكان محاصرين داخل منازلهم في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس لكن لم يتمكن من الوصول إلى البلدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تنفذ عمليات في مناطق تمكن المسلحون من إطلاق الصواريخ منها على إسرائيل ومهاجمة قواتها.

ويقول الجيش إنه يحاول اجتثاث مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن شنت الحركة هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن الضربات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتلت ما لا يقل عن 55 فلسطينيا لترتفع بشكل أكبر حصيلة قتلى الحرب التي تجاوزت 39 ألف فلسطيني.

وقالت غادة، التي نزحت مع عائلتها ست مرات منذ بدء الحرب “وين نروح؟ نعبر البحر يعني؟”.

وقالت لرويترز عبر تطبيق للمراسلة من مدينة حمد “احنا تعبنا وجُعنا وبدنا الحرب توقف فورا، فورا مش بعد ساعة، كل يوم بيعني انه في عائلات بأكملها بتنمسح من السجل المدني”.

وذكر سكان أنهم تلقوا أوامر بالاتجاه غربا إلى ما تم تحديدها على أنها منطقة إنسانية، لكنهم أضافوا أنها ليست آمنة الآن.

وقال مسؤولو صحة إن القوات الإسرائيلية نفذت أيضا غارات جوية على عدة مناطق بوسط وشمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه قال سكان في مدينة رفح، بالقرب من الحدود مع مصر، إن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في غرب المدينة.