إسرائيل تشيد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس يوم الأحد إن إسرائيل أشادت بإعادة فرض الأمم المتحدة عقوباتها على طهران ووصفته بأنه “تطور مهم”.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

