إسرائيل تصدر أمر إخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ضربة محتملة

reuters_tickers

3دقائق

بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه أصدر أمر إخلاء يوم الأحد لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت استعدادا لتوجيه ضربة محتملة على ما يقول إنها أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية.

وهذا أول تحذير من نوعه منذ شهر تقريبا ويمثل اختبارا لوقف إطلاق النار الهش.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إنه يتعين على السكان إخلاء عدة مبان في حي الحدث والابتعاد “لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

وذكر سكان أنهم سمعوا دوي إطلاق نار في المنطقة وهو ما يهدف حسب اعتقادهم إلى حملهم على المغادرة، بالإضافة إلى ملاحظة ازدحام مروري خانق على طرق الخروج من المنطقة.

وكتب أدرعي في منشور تضمن خريطة لأهداف محتملة “لكل من يوجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم توجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله”.

وأودت غارة جوية إسرائيلية هذا الشهر بحياة أربعة أشخاص، بينهم مسؤول في جماعة حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي الغارة الثانية التي تستهدف منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة في العاصمة اللبنانية خلال خمسة أيام.

وتزيد هذه الغارات من الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأنهى صراعا مدمرا العام الماضي بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

واستؤنفت الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت يشهد تصعيدا أوسع نطاقا للأعمال القتالية في المنطقة، إذ عاودت إسرائيل شن غارات على غزة بعد هدنة استمرت شهرين فيما تهاجم الولايات المتحدة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن في محاولة لإجبارهم على وقف هجماتهم على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لجماعة حزب الله في الحرب، ما أدى إلى مقتل الآلاف من مقاتليها وتدمير جزء كبير من ترسانتها والقضاء على قياداتها العليا، ومنهم الأمين العام الراحل حسن نصر الله.

وينفي حزب الله أن يكون له أي دور في الهجمات الصاروخية التي انطلقت من لبنان صوب إسرائيل في الآونة الأخيرة.