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إسرائيل تصدر أمر إخلاء لسكان بعلبك في شرق لبنان

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دبي (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء تحذيرا جديدا بإخلاء منطقة كبيرة من مدينة بعلبك في شرق لبنان التي تضم آثارا رومانية يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام.

وتضم المدينة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984، بعضا من المعابد الرومانية ذات الحالة الأفضل.

وقال مسؤول محلي لبناني يوم الثلاثاء إن الغارات الإسرائيلية على سهل البقاع خلال ليل الثلاثاء أودت بحياة أكثر من 60 شخصا في‭‭‭ عدد من البلدات، ليكون أكثر يوم يسقط فيه قتلى بالمنطقة منذ بداية الأعمال القتالية قبل ما يزيد على العام.

ولم تصدر أي أوامر إخلاء لأي من البلدات التي تعرضت للقصف خلال ليل الثلاثاء.

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في جميع أنحاء لبنان خلال الشهر الماضي، قائلة إنها تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية.

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