إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء لمساحة واسعة من جنوب لبنان

2دقائق

بيروت/القدس 4 مارس آذار (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنذارات إخلاء لمساحة واسعة من جنوب لبنان وطالب السكان بالانتقال لشمال نهر الليطاني، وذلك في اليوم الثالث من تصعيد القتال مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ورغم أن إسرائيل سبق أن أصدرت إنذارات للسكان لإخلاء عشرات القرى في جنوب لبنان فإن إنذار الإخلاء الصادر اليوم الأربعاء هو الأوسع نطاقا حتى الآن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الثلاثاء إنه أعطى تفويضا للجيش للتقدم والسيطرة على مواقع إضافية في لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على عدة تلال منذ الحرب مع حزب الله عام 2024.

* مقتل العشرات منذ يوم الاثنين أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل العشرات في لبنان منذ يوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. ونزح آلاف اللبنانيين عن ديارهم.

وامتدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى لبنان يوم الاثنين، عندما شنت جماعة حزب الله قصفا على إسرائيل وقالت إنها تسعى للثأر بعد مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأعلنت جماعة حزب الله شن عدة هجمات اليوم الأربعاء، من بينها هجوم باستخدام ما وصفته بصاروخ عالي الدقة أُطلق على منشأة عسكرية في شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 250 هدفا لحزب الله في أنحاء لبنان في غضون 48 ساعة.

(تغطية صحفية تالا رمضان وجنى شقير وإيناس العشري وأحمد طلبة وستيفن شير – إعداد رحاب علاء ودعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية)