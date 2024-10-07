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إسرائيل تصدر إنذارا جديدا بالإخلاء لمبان محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت

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القاهرة (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنذارا جديدا بالإخلاء للسكان، خاصة في مبان محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنها مبان في برج البراجنة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش على إكس للسكان “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وأضاف “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

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