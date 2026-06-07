إسرائيل تصدر إنذارا لإخلاء صور اللبنانية والمناطق المحيطة

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7 يونيو حزيران (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنذارا لسكان مدينة صور بجنوب لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك تحسبا لغارات محتملة مع استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه اعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى إسرائيل، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي يفتاح وراموت نفتالي.

ولم تعلن جماعة حزب الله مسؤوليتها عن إطلاق المقذوفين.

وترفض الجماعة مقترحات تربط وقف إطلاق النار بنزع سلاحها قائلة إن على إسرائيل أولا أن توقف هجماتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان.

وتشترط إيران وقفا لإطلاق النار في لبنان للتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

ودخلت جماعة حزب الله الحرب في الثاني من مارس آذار قائلة إنها ترد على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية صراع أسفر منذ ذلك الحين عن مقتل الآلاف في لبنان ونزوح ما يربو على مليون شخص.

وواصلت إسرائيل تنفيذ ضربات في لبنان حتى قبل الثاني من مارس آذار رغم سريان وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024. وقالت إن هجماتها تستهدف عناصر حزب الله وبنية الجماعة التحتية.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد محمود رضا مراد ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد )