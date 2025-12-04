The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تصدر إنذار إخلاء لمبان في بلدتين بجنوب لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنذار إخلاء لمبان في بلدتين بجنوب لبنان قبل شن هجمات.

وقال المتحدث عبر منصة إكس باللغة العربية “سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

وأضاف “نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتين التاليتين: جباع، محرونة… أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

(غطية صحفية جنى شقير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )

