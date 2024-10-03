إسرائيل تصدر تحذيرات إخلاء لقرى بجنوب لبنان وتقصف الضاحية الجنوبية

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من تيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس تحذيرات لأكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء على الفور في وقت تواصل فيه إسرائيل توغلها البري هناك وضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وبذلك يرتفع عدد البلدات التي تلقت تحذيرات للإخلاء إلى 70، وشملت النبطية وهي عاصمة محافظة بالاسم نفسه، بما يشير إلى أن هناك عملية إسرائيلية جديدة وشيكة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت جماعة حزب الله في بيان يوم الخميس إنها‭ ‬استهدفت قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج حيفا برشقة صاروخية.

وأرسلت إسرائيل، التي تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عام تقريبا في قطاع غزة، قواتها إلى جنوب لبنان يوم الثلاثاء بعد تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مدى أسبوعين في تصعيد أفضى إلى تدخل إيران ويخاطر بجر الولايات المتحدة أيضا.

وتقول إسرائيل إن هدف عملياتها في لبنان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية وقتل نحو ألفين منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان على مدى العام المنصرم أغلبهم في الأسبوعين الماضيين.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن 28 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وأشار إلى أن المنظمة لن تتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية للبنان يوم الجمعة بسبب تعليق رحلات جوية.

وقال الجيش اللبناني إن اثنين من جنوده قتلا جراء الهجمات الإسرائيلية في واقعتين منفصلتين بجنوب لبنان يوم الخميس، وإن أحدهما قتل في استهداف إسرائيل لموقع عسكري والآخر في هجوم استهدف مهمة إخلاء وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني.

وأضاف الجيش اللبناني أن جنوده ردوا على الهجوم الذي استهدف الموقع العسكري، في تطور نادر بالنسبة لجيش ظل لفترة طويلة على هامش الصراعات الكبرى مع إسرائيل.