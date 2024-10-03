إسرائيل تصدر تحذيرات إخلاء لقرى بجنوب لبنان وسط استمرار المواجهات مع حزب الله

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من تيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس تحذيرات لأكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء على الفور في وقت تواصل فيه إسرائيل توغلها البري هناك وضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وبذلك يرتفع عدد البلدات التي تلقت تحذيرات للإخلاء إلى 70، وشملت النبطية وهي عاصمة محافظة بالاسم نفسه، بما يشير إلى أن هناك عملية إسرائيلية جديدة وشيكة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونفذت جماعة حزب الله ضربات جديدة استهدفت ما أسمته “قاعدة سخنين” للصناعات العسكرية الإسرائيلية في خليج حيفا على ساحل البحر المتوسط في شمال إسرائيل بوابل من الصواريخ.

وبالتزامن مع توغلها في لبنان تدرس إسرائيل خيارات الرد على أكبر هجوم إيراني يستهدف أراضيها على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وردا على استفسارات عن إمكانية دعم إسرائيل في ضرب منشآت نفط إيرانية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الخميس “نحن نناقش ذلك”. وساهمت التعليقات في ارتفاع أسعار النفط العالمية كما أثار التوتر المتزايد في الشرق الأوسط مخاوف المتعاملين بشأن انقطاع محتمل للإمدادات.

وقال بايدن “لن يحدث أي شيء اليوم”. وذكر الرئيس يوم الأربعاء أنه لن يدعم أي ضربة إسرائيلية تستهدف المواقع النووية الإيرانية.

وفي اجتماعات بالعاصمة القطرية هذا الأسبوع سعت دول الخليج العربية إلى طمأنة إيران بشأن حيادها في الصراع بين طهران وإسرائيل وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا قد يهدد المنشآت النفطية في منطقة الخليج، حسبما قال مصدران لرويترز.

وأرسلت إسرائيل التي تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عام تقريبا في قطاع غزة، قواتها إلى جنوب لبنان يوم الثلاثاء بعد تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مدى أسبوعين في تصعيد أفضى إلى تدخل إيران ويخاطر بجر الولايات المتحدة أيضا.

وتقول إسرائيل إن هدف عملياتها في لبنان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية وقتل نحو ألفين منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان على مدى العام المنصرم أغلبهم في الأسبوعين الماضيين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 28 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة إن المنظمة لن تتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية للبنان يوم الجمعة بسبب تعليق رحلات جوية.

وقالت جماعة حزب الله إنها صدت عددا من العمليات البرية للقوات الإسرائيلية تضمنت مداهمات واشتباكات مباشرة.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن قوات إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية وتعرضت للدحر عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، دون أن تقيم وجودا دائما لها.

وقال حزب الله إن مصادره الميدانية والأمنية أبلغت عن مقتل 17 عسكريا إسرائيليا في مواجهات بجنوب لبنان يوم الخميس. ولم تعلق القوات الإسرائيلية على هذا الادعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقتل أحد جنوده. وكان قد أعلن يوم الأربعاء مقتل ثمانية جنود في أكثر الأيام دموية له منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله قبل عام.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في بلدات شمال إسرائيل، مما دفع السكان إلى الركض بحثا عن الملاجئ مع مواصلة حزب الله إطلاق النار عبر الحدود.

وقال الجيش اللبناني إن اثنين من جنوده قتلا في هجومين إسرائيليين منفصلين بجنوب لبنان يوم الخميس، وإن أحدهما قتل في استهداف إسرائيل لموقع عسكري والآخر في هجوم استهدف مهمة إنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني.

وأضاف الجيش اللبناني أن جنوده ردوا على الهجوم الذي استهدف الموقع العسكري، في تطور نادر بالنسبة لجيش ظل لفترة طويلة على هامش الصراعات الكبرى مع إسرائيل.