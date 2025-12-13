إسرائيل تصدر تحذيرا لإخلاء قرية في جنوب لبنان قبل شن هجوم

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أصدرت إسرائيل تحذيرا بإخلاء قرية في جنوب لبنان اليوم السبت قبل ما قالت إنه هجوم مزمع على البنية التحتية لجماعة حزب الله.

وكتب المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة إكس “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدا في قرية يانوح.. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة… أنشطته في المنطقة”.

وسيكون هذا الهجوم هو الثاني من نوعه في غضون أيام بعد أن قصفت إسرائيل ما وصفتها بالبنية التحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان يوم الثلاثاء.

وأرسل لبنان وإسرائيل مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما في تلبية لمطلب أمريكي منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 2024، لينهيا بذلك قتالا استمر لما يزيد على عام بين إسرائيل وحزب الله وبلغ ذروته في هجمات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المتحالفة مع إيران. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن الانتهاكات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)