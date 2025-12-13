The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تصدر تحذيرا لإخلاء قرية في جنوب لبنان قبل شن هجوم

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أصدرت إسرائيل تحذيرا بإخلاء قرية في جنوب لبنان اليوم السبت قبل ما قالت إنه هجوم مزمع على البنية التحتية لجماعة حزب الله.

وكتب المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة إكس “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدا في قرية يانوح.. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة… أنشطته في المنطقة”.

وسيكون هذا الهجوم هو الثاني من نوعه في غضون أيام بعد أن قصفت إسرائيل ما وصفتها بالبنية التحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان يوم الثلاثاء.

وأرسل لبنان وإسرائيل مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما في تلبية لمطلب أمريكي منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 2024، لينهيا بذلك قتالا استمر لما يزيد على عام بين إسرائيل وحزب الله وبلغ ذروته في هجمات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المتحالفة مع إيران. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن الانتهاكات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية