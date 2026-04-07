إسرائيل تصدر تحذيرا للسفن بين صور ورأس الناقورة في لبنان
القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنذارا عاجلا من هجوم وشيك محتمل لجميع السفن الراسية أو المبحرة في المنطقة البحرية بين صور ورأس الناقورة في لبنان.
وقال الجيش “حرصا على سلامتكم يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة البحرية المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور” موضحا أن نشاط جماعة حزب الله اللبنانية “يعرض القطع البحرية في المنطقة… للخطر”.
(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)