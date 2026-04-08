إسرائيل تصدر تحذير إخلاء لسكان مدينة صور في لبنان
8 أبريل نيسان (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تحذيرات عاجلة متكررة لسكان مدينة صور في لبنان لإخلاء منازلهم على الفور والتوجه شمالي نهر الزهراني، قائلا إنه سيشن غارات على المنطقة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر منصة إكس “نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم”.
ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران المعلن في وقت سابق من اليوم لا يشمل لبنان.
