إسرائيل تضرب الضاحية الجنوبية لبيروت وحزب الله يواصل إطلاق النار عبر الحدود

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من تيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس تحذيرات لأكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء على الفور في وقت تواصل فيه إسرائيل توغلها البري هناك وضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وبذلك يرتفع عدد البلدات التي تلقت تحذيرات للإخلاء إلى 70، وشملت النبطية وهي عاصمة محافظة بالاسم نفسه، بما يشير إلى أن هناك عملية إسرائيلية جديدة وشيكة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونفذت جماعة حزب الله ضربات جديدة استهدفت ما أسمته “قاعدة سخنين” للصناعات العسكرية الإسرائيلية في خليج حيفا على ساحل البحر المتوسط في شمال إسرائيل بوابل من الصواريخ.

وأرسلت إسرائيل التي تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عام تقريبا في قطاع غزة، قواتها إلى جنوب لبنان يوم الثلاثاء بعد تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مدى أسبوعين في تصعيد أفضى إلى تدخل إيران ويخاطر بجر الولايات المتحدة أيضا.

وتقول إسرائيل إن هدف عملياتها في لبنان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية وقتل نحو ألفين منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان على مدى العام المنصرم أغلبهم في الأسبوعين الماضيين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 28 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة إن المنظمة لن تتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية للبنان يوم الجمعة بسبب تعليق رحلات جوية.

وقالت جماعة حزب الله إنها صدت عددا من العمليات البرية للقوات الإسرائيلية تضمنت مداهمات واشتباكات مباشرة.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن قوات إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية وتعرضت للدحر عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، دون أن تقيم وجودا دائما لها.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في بلدات شمال إسرائيل، مما دفع السكان إلى الركض بحثا عن الملاجئ مع مواصلة حزب الله إطلاق النار عبر الحدود.

وقال الجيش اللبناني إن اثنين من جنوده قتلا في هجومين إسرائيليين منفصلين بجنوب لبنان يوم الخميس، وإن أحدهما قتل في استهداف إسرائيل لموقع عسكري والآخر في هجوم استهدف مهمة إنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني.

وأضاف الجيش اللبناني أن جنوده ردوا على الهجوم الذي استهدف الموقع العسكري، في تطور نادر بالنسبة لجيش ظل لفترة طويلة على هامش الصراعات الكبرى مع إسرائيل.