إسرائيل تطالب مواطنيها بعدم حضور أي فعاليات ثقافية أو رياضية في الخارج

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – طالبت إسرائيل مواطنيها يوم الأحد بعدم حضور أي فعاليات ثقافية أو رياضية يشارك بها إسرائيليون في الخارج خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الهجوم على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن إسرائيل تلقت معلومات مخابراتية تفيد بأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج تعتزم إيذاء الإسرائيليين في هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وغيرها.

واندلعت اشتباكات يوم الجمعة شارك فيها من وصفتهم رئيسة بلدية أمستردام بأنهم “مجموعات كر وفر معادية للسامية”. وأرسلت إسرائيل طائرات إلى هولندا لإعادة المشجعين.