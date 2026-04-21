إسرائيل تعاقب جنديين تعديا على رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان

القدس 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه أقصى جنديين عن الخدمة القتالية ووضعهما رهن الاحتجاز العسكري 30 يوما لتدميرهما رمزا دينيا مسيحيا في جنوب لبنان.

وأثارت صورة تظهر جنديا إسرائيليا وهو يضرب بالجانب غير الحاد لفأس مجسما سقط على الأرض للسيد المسيح وهو مصلوب إدانة واسعة النطاق أمس الاثنين من جانب سياسيين إسرائيليين والولايات المتحدة وقادة كنائس.

ونشر الصورة يونس الطيراوي، وهو صحفي فلسطيني سبق له أيضا أن نشر صورا لسلوك غير لائق على ما يبدو من قبل جنود إسرائيليين في غزة.

وقال بيان عسكري إن تحقيقا في الواقعة أظهر أن أحد الجنود ألحق الضرر برمز ديني مسيحي، بينما قام آخر بتصوير الفعل. وأشار البيان إلى أن ستة جنود آخرين كانوا حاضرين دون أن يتخذوا أي إجراء أو يتدخلوا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل مع المجتمع المحلي لاستبدال المجسم.

وأوضح البيان أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير استنكر تدنيس المجسم ووصفه بأنه سلوك غير مقبول ويفتقر إلى الأخلاق.

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن هذا النوع من العقوبات نادر نسبيا في الجيش الإسرائيلي.

وفي عام 2025، قالت منظمة (أكشن أون أرميد فيولنس) التي تراقب النزاعات إنها خلصت إلى أن إسرائيل أغلقت أو تركت دون حل 88 بالمئة من قضايا سوء السلوك التي قيل إنها حدثت في غزة والضفة الغربية.

وفي قضية حديثة، أُسقطت التهم الموجهة إلى جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على محتجز في غزة.

وتأكدت رويترز من أن الصورة التقطت في دبل، إحدى القرى القليلة في جنوب لبنان التي بقي سكانها فيها خلال حملة عسكرية إسرائيلية تستهدف جماعة حزب الله المدعومة من إيران. وبدأ الهجوم في الثاني من مارس آذار بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ على إسرائيل دعما لإيران.

وفي الوقت الراهن، دبل هي واحدة من عشرات القرى في جنوب لبنان التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. واتفقت إسرائيل ولبنان يوم الخميس على وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية يهدف إلى وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز في وقت سابق إن القرى المسيحية في جنوب لبنان لم تصدر لها أوامر إخلاء، على عكس القرى الشيعية.

وعبر نواب لبنانيون عن قلقهم من أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية إلى تفاقم التوترات الطائفية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم في قرى الجنوب، قائلا إنه يتعامل مع البنية التحتية التابعة لحزب الله.

(تغطية صحفية بيشا ماجد – تحرير محمد عطية)