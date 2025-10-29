إسرائيل تعاود الالتزام باتفاق وقف النار في غزة بعد غارات قتلت 104 فلسطينيين

من جنى شقير وإميلي روز ونضال المغربي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذكر مسؤولو الصحة في القطاع أن غارات جوية إسرائيلية قتلت 104 أشخاص، وذلك سط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك الاتفاق.

وشنت إسرائيل غارات جوية على غزة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن قالت إن هجوما شنه مسلحون فلسطينيون أدى إلى مقتل جندي، في أحدث تحد لوقف إطلاق النار الهش بالفعل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وسيرد بحزم على “أي انتهاك”.

*إسرائيل تقول الغارات الجوية استهدفت قياديا في حماس

قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إنه استهدف العشرات من مسلحي حماس في أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وأنفاق تابعة للحركة. وأعلن الجيش عن أسماء خمسة مسلحين، من بينهم قيادي في حماس، قال الجيش إنه شارك في هجوم على تجمع سكني إسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 46 طفلا و20 امرأة كانوا من بين 104 أشخاص قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأرقام على الفور، لكن مقطع فيديو لرويترز أظهر عدة جثث لنساء وأطفال داخل مستشفى خلال تشييع جنازات.

ورغم الغارات الجوية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا… لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل”.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي يوم الأربعاء.

وقال ترامب “لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر… عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا”.

* إسرائيل تقول إن حماس هاجمت جنودا خلف “الخط الأصفر”

يخشى بعض الفلسطينيين النازحين من انهيار الهدنة ومن بينهم إسماعيل زايدة (40 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال، والذي كانت أصوات الانفجارات طوال الليل بالنسبة له تذكرة بالحرب التي قتلت عشرات الآلاف.

وقال زايدة لرويترز عبر أحد تطبيقات التراسل “كانت ليلة من أسوأ الليالي من لما توقعت الهدنة: أصوات الانفجارات وصوت الطيارات كأنه الحرب رجعت من تاني”. ويعيش زايدة في خيام في غرب مدينة غزة مع أفراد عائلته وعددهم 25 شخصا.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

* الاتفاق يشمل إعادة رفات الرهائن الذين لاقوا حتفهم

بموجب الاتفاق أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني، كما سحبت إسرائيل قواتها وأوقفت هجومها.

ووافقت حماس أيضا على تسليم رفات جميع الرهائن الذين لاقوا حتفهم ولم يتم العثور عليهم بعد، لكنها قالت إن تحديد مكان جثث جميع الرهائن وانتشالها سيستغرق وقتا. وتقول إسرائيل إن بإمكان الحركة الوصول إلى رفات معظم الرهائن.

وصارت المسألة من النقاط الشائكة الرئيسية في وقف إطلاق النار، الذي يقول ترامب إنه يراقبه عن كثب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرفات الذي تم تسليمه مساء يوم الاثنين يعود لإسرائيلي قُتل خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وانتشلت القوات الإسرائيلية جثته في الأسابيع الأولى من القتال.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن حماس وضعت الرفات في موقع للبحث قبل استدعاء فريق من الصليب الأحمر والتظاهر بأنها عثرت على رهينة مفقود، وذلك لخلق “انطباع زائف ببذل جهود للعثور على الجثث”.

وأظهر مقطع فيديو مدته 14 دقيقة نشره الجيش الإسرائيلي ثلاثة رجال يضعون كيسا أبيض في موقع حفر، ثم يغطونه بالتراب والصخور.

وتمكنت رويترز من التحقق بشكل مستقل من موقع تصوير مقطع الفيديو، لكن لم يتسن لها التحقق من تاريخ الفيديو ولا رواية إسرائيل بشأن محتواه.

ولم ترد حماس بعد على طلب للتعليق بشأن تسليم جزء من رفات ذلك الشخص على أنه رفات لشخص آخر.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن فريقها لم يكن على علم بدفن الرفات في الموقع قبل وصولهم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان “ليس مقبولا أن تُدبّر عملية انتشال زائفة، في وقت تعتمد فيه الكثير من الأشياء على الالتزام بهذا الاتفاق، وفي وقت لا تزال فيه عائلات كثيرة تنتظر بفارغ الصبر أخبارا عن ذويها”.

(إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)