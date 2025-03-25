إسرائيل تعترف بقتل الصحافي المتعاون مع “الجزيرة” في غزة قائلة إنه “قناص” تابع لحماس

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مسؤوليته عن قتل صحافي متعاون مع قناة الجزيرة في قطاع غزة الاثنين مؤكدا أنه كان “قناصا” تابعا لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان “الجيش الإسرائيلي والشاباك قتلا أمس (الإثنين) حسام باسل عبد الكريم شبات، وهو إرهابي قنص من كتيبة بيت حانون التابعة لتنظيم حماس، وكان يعمل أيضًا كصحافي في قناة الجزيرة”.

وقالت الجزيرة إن شبات قُتل في “قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة” الإثنين.

وبحسب البيان الإسرائيلي، اكتشف الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الشين بيت) في تشرين الأول/اكتوبر 2024 أن الصحافي شبات “ينتمي للجناح العسكري لتنظيم حماس وذلك من خلال كشف مستندات داخلية لحماس أثبتت أنه شارك في تدريب عسكري في كتيبة بيت حانون في العام 2019”.

وأضاف “نفذ شبات عمليات إرهابية وشارك في نشاطات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيين”.

وأوضح الدفاع المدني في غزة الإثنين أنّ شبات قتل جراء استهداف سيارته في “غارة جوية إسرائيلية بشكل مباشر أثناء تغطيته لغارة جوية” قرب بلدة بيت لاهيا في شمال غزة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون فرانس برس أنّ السيارة التي كانت تحمل شعار تلفزيون للدلالة على أنها تابعة لفريق تلفزيوني وكذلك شعار القناة، أصيبت في الجزء الخلفي وقد عثر على جثة الصحافي ممددة أرضا على مقربة منها.

كذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة الإثنين أيضا مقتل محمد منصور، مراسل تلفزيون فلسطين التابع لحركة الجهاد الإسلامي في غارة بجنوب القطاع، مشيرا إلى أنّ منصور قُتل بضربة على منزله في خان يونس.

في 18 آذار/مارس الحالي، خرقت الدولة العبرية اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في كانون الثاني/يناير مع حماس بتنفيذها ضربات واستئنافها عمليات برية تقول إنها ترمي إلى إجبار الحركة على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.

بور-ها/غ ر