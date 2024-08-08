إسرائيل تعتزم إيفاد مفاوضين إلى اجتماع 15 أغسطس بشأن اتفاق لغزة

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في 15 أغسطس آب لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

وذكر مكتب نتنياهو “بناء على العرض المقدم من الولايات المتحدة والوسطاء سترسل إسرائيل في 15 أغسطس وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم تحديده لاحقا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري”.