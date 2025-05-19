إسرائيل تعتزم السيطرة على “كامل مساحة” غزة و22 قتيلا في غارات الإثنين

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أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن إسرائيل تعتزم السيطرة على “كامل مساحة” غزة، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر حيث أعلن الدفاع المدني الاثنين مقتل 22 شخصا على الأقل.

الى ذلك، أشار نتانياهو الى أن على الدولة العبرية تفادي حدوث مجاعة في القطاع المحاصر “لأسباب دبلوماسية”، وذلك غداة إعلانه السماح بدخول “كمية أساسية” من الغذاء الى القطاع بعد شهرين من إطباق الحصار سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وقال نتانياهو في شريط مصوّر إن “القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع”، مضيفا “لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له”.

وأتت تصريحاته غداة تأكيد الجيش أن قواته بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة، على رغم الدعوات الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الانسانية التي يشهدها القطاع المدمّر جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا.

وقال نتانياهو الاثنين “يجب ألا نسمح للسكان بالانزلاق نحو المجاعة، وذلك لأسباب عملية ودبلوماسية على السواء”، مشيرا إلى أن حتى الداعمين للدولة العبرية لن يكونوا متسامحين مع “مشاهد المجاعة الجماعية”.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في وقت سابق من أيار/مايو، أفاد بأن قطاع غزة يواجه مستوى “حرجا” من خطر المجاعة فيما 22% من سكانه مهددون بأن يعانوا من وضع “كارثي”، في ظل المنع التام لدخول المساعدات الانسانية الذي فرضته إسرائيل اعتبارا من الثاني من آذار/مارس.

وكان مكتب نتانياهو أعلن الأحد أن إسرائيل ستسمح بدخول “كمية أساسية” من الأغذية للسكان لضمان عدم حدوث أزمة جوع في القطاع، مؤكدا أنه لن يسمح لحماس بالسيطرة على المساعدات.

وأشار الى أن القرار جاء “بناء على توصية الجيش ونظرا إلى الحاجة العملياتية للسماح بتكثيف الحملة العسكرية لإلحاق الهزيمة بحماس”.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قال خلال جولة خليجية الأسبوع الماضي إن الكثيرين في غزة “يتضوّرون جوعا”، وأن بلاده تسعى إلى “معالجة” الوضع.

وفي الفاتيكان، أكد البابا لاوون الرابع عشر الأحد أنه “يتألم بشكل كبير أمام ما يحدث في قطاع غزة”.

– “حصار” مستشفى –

وندد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باستئناف إدخال المساعدات، معتبرا عبر منصة إكس ان نتانياهو “يرتكب خطأ جسيما من خلال هذه الخطوة… حماس يجب أن تُسحق فقط، لا أن يوفر لها في الوقت ذاته أوكسجين البقاء على قيد الحياة”.

وتؤكد إسرائيل أن هدفها من إطباق الحصار ومن توسيع العمليات، زيادة الضغط على حماس ودفعها إلى الافراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.

ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 22 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع منذ فجر الاثنين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “نقل 22 شهيدا على الأقل إثر غارات شنها فجر اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة”.

وسجلت الحصيلة الأعلى في خان يونس بجنوب القطاع، حيث أفاد بصل عن مقتل 12 شخصا، بينهم خمسة قضوا في “استهداف لمنزل لعائلة أبو الروس في مدينة حمد” السكنية بغرب المدينة.

وسقط “خمسة شهداء وثلاثة مصابين” في استهداف طال تجمعا قرب سوق الفالوجا غرب مخيم جباليا في شمال القطاع، بحسب بصل الذي أكد نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان.

الى ذلك، قتل ثلاثة من عائلة واحدة “في قصف من الطيران الحربي” على خيمة للنازحين في مخيم النصيرات (وسط)، بينما سقط شخصان إثر “استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين” في منطقة اليرموك بمدينة غزة (شمال).

وتحدث بصل عن “عدد من الشهداء سقطوا برصاص الاحتلال في ساحة مستشفى الإندونيسي في شمال غزة”، مؤكدا تعذر الوصول إليهم بسبب “استمرار حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى وإطلاق النار عليه”.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس قالت الأحد إن الجيش الإسرائيلي “يحاصر” المستشفى ويمنع وصول المرضى والطواقم، ما أخرجه عن الخدمة، مضيفة “جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة”.

وطالت الضربات الإسرائيلية الاثنين “محيط مستشفى ناصر” في خان يونس، بحسب بصل الذي أشار الى أن إحداها استهدفت “غرفة الأمن ومخزن الأدوية”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين إن قواته “استهدفت أكثر من 160 هدفا خلال الساعات الأخيرة”.

كما أصدر إنذارا بالإخلاء “الفوري” لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين.

– “دفعة أو دفعتان” –

وفي الدوحة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، من دون تحقيق أي اختراق يذكر.

وقال مكتب نتانياهو إن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل الرهائن وإقصاء الحركة الفلسطينية من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

ومنذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت لشهرين واستئناف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق.

ويُصر نتانياهو على عدم إنهاء الحرب دون “القضاء بشكل كامل على حماس” التي ترفض تسليم سلاحها أو التخلي عن الحكم في القطاع.

وقال مصدر مطلع في حماس إنها مستعدة “لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين دفعة واحدة بشرط أن يتم التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”، مشيرا الى أن إسرائيل فتسعى إلى “الإفراج عن أسراها على دفعتين أو دفعة واحدة مقابل هدنة مؤقتة”.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1218 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا خلال الهجوم لا يزال 57 في غزة بينهم 34 قال الجيش الاسرائيلي إنهم قتلوا.

ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53339، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 3193 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس، بعد هدنة هشة استمرت لشهرين.

بور-ع ز/ها/كام