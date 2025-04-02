إسرائيل تعتزم توسيع العملية العسكرية في غزة مع عمليات إخلاء واسعة النطاق

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – أعلنت إسرائيل توسيعا كبيرا لعملياتها العسكرية في غزة يوم الأربعاء وقالت إنها ستستولى على مناطق واسعة من القطاع وستضمها إلى المناطق الأمنية إلى جانب عمليات إخلاء واسعة النطاق لمناطق بالقطاع.

ووجد قادة إسرائيل ما يشجعهم من خلال بوادر احتجاج في غزة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع منذ عام 2007، وبدا أن العملية الموسعة تهدف بقدر ما إلى زيادة الضغط المدني على قادة الحركة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن عمليات إخلاء واسعة النطاق ستحدث في مناطق القتال، ودعا سكان غزة إلى القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين، وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بالفعل تحذيرات بالإخلاء للسكان الذين يعيشون حول مدينة رفح بجنوب القطاع ونحو مدينة خان يونس، وطلب منهم الانتقال إلى منطقة المواصي على الشاطئ، التي أعلنتها إسرائيل في السابق منطقة إنسانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36، التي أُرسلت إلى منطقة القيادة الجنوبية الشهر الماضي للتحضير للعمليات في غزة، ستشارك في العملية.

ولم يوضح بيان كاتس مساحة الأراضي التي تنوي إسرائيل السيطرة عليها.

وأنشأت إسرائيل بالفعل منطقة عازلة كبيرة داخل غزة، إذ وسعت مساحة كانت موجودة على أطراف القطاع قبل الحرب، مع إضافة منطقة أمنية كبيرة فيما يسمى بممر نتساريم عبر وسط قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلن قادة إسرائيليون خططا لتسهيل المغادرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلائه نهائيا وإعادة تطويره ليصير منتجعا ساحليا تحت السيطرة الأمريكية.

وجاءت تعليقات كاتس بعد أن كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة حماس إلى نزع سلاحها، وقال إن ممارسة الضغط العسكري هو أفضل طريقة لاستعادة الرهائن المتبقين وعددهم 59.

وقال كاتس في بيانه “أدعو سكان غزة إلى العمل الآن للقضاء على حماس وإعادة جميع المخطوفين”، مضيفا أن العملية ستطهر المنطقة من المسلحين وبنيتهم التحتية.

وأردف كاتس “هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب”.

وقال منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل عائلات المحتجزين في غزة، إن العائلات “شعرت بالرعب من الاستيقاظ هذا الصباح” على إعلان وزير الدفاع. وقال إن إسرائيل ملزمة بإطلاق سراح جميع الرهائن و “اتباع كل السبل المتاحة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم”.