إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة بعد واقعة إطلاق نار

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رام الله 25 يوليو تموز (رويترز) – اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق النار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية.

وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية إن إطلاق النار الذي وقع أمس الجمعة جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس.

ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقعة بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا، وقال إن الطرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ “إجراءات قوية” ردا على الواقعة، بما في ذلك هدم منزل عائلة أحد الفلسطينيين المشاركين فيها. وقال مكتب نتنياهو إنه سيسرع الموافقة على بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

* فلسطينيون محتجزون في مركز تحقيق ميداني

قال وليد زيدان رئيس بلدية تل لرويترز عبر الهاتف إن نحو 70 شخصا من سكان القرية احتجزوا وخضعوا للاستجواب في مركز تحقيق ميداني في أحد المنازل، وإن ما بين 10 و12 شخصا أفرج عنهم حتى الآن.

وقال “هناك مداهمات للمنازل هناك دوريات للجيش تلف الشوارع ولا يوجد حركة للناس في الشوارع”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن استجوبت 80 شخصا في منطقة تل واعتقلت 11 منهم.

وأضاف الجيش أن عشرات آخرين اعتقلوا في مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، من بينهم من وصفهم بأنهم مشتبه بهم على صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويعيش مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين بين ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. وتعتبر معظم الدول وهيئات الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى روابط دينية وتاريخية بالأرض.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة حادة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية.

وحدثت واقعة أمس الجمعة في ما يعرف “بالمنطقة أ” في الضفة الغربية، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطات إدارية، ويحظر على المدنيين الإسرائيليين دخولها بموجب القانون الإسرائيلي. وتشكل “المنطقة أ” أقل من خمس مساحة الضفة الغربية.

* لقطات تظهر اشتباكا وإطلاق نار

أظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة التي أدت إلى إطلاق النار أمس ما بدا أنها مواجهة متوترة وفوضوية بين حشد من سكان القرية ومجموعة كبيرة من الإسرائيليين، كان بعضهم على الأقل مسلحا، فيما ظهر جنود أيضا في المكان.

وفي أحد المشاهد، ظهر إسرائيليان على الأقل وهما يدفعان فلسطينيين ويضربانهم ببندقيتيهما، قبل أن ينتزع فلسطيني أحد الأسلحة، ثم بدا أنه قتل بالرصاص بعد ذلك.

وفي الخلفية، سمعت أصوات تصرخ بالعبرية “ابتعدوا”، و”إنه يحاول انتزاع سلاحه. انتزع سلاحه”، و”أطلقوا النار عليه!”. كما سمع صوت طفل يهتف “انتقام!”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه اللقطات المصورة.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن العملية الأمنية التي أطلقت عقب إطلاق النار تهدف إلى “إحباط الإرهاب وضمان أمن المدنيين الإسرائيليين ومنع مزيد من التصعيد”.

وقال زيدان إن الواقعة نجمت عن مضايقة المستوطنين الإسرائيليين للقرية عمدا.

وأضاف “ما كانوا (المستوطنين ) بعملوا مسار إنه هذا المشي زي ما بحكوا هم كان بدهم يهاجموا البيوت يعني الناس ما راحت هناك بدها تعمل مواجهة معهم، بدهم يدافعوا عن بيوتهم لا أكثر ولا أقل”.

وأثارت الزيادة الحادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية تنديدا من منظمات دولية ودول أوروبية، لكنها لم تفعل الكثير لوقف هذا المسار.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل من القدس – إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد ومعاذ عبدالعزيز)