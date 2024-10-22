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إسرائيل تعتقل 7 من سكان القدس بتهمة التخطيط لتنفيذ مخطط اغتيال إيراني

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يوم الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت سبعة من سكان القدس للاشتباه في تخطيطهم لاغتيال مسؤولين إسرائيليين وتنفيذ هجمات أخرى نيابة عن جهاز المخابرات الإيراني.

وذكر بيان مشترك صادر عن الشرطة والشين بيت أن الواقعة هي الخامسة التي تنطوي على محاولات اغتيال بإيعاز من المخابرات الإيرانية وأحبطتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الشهر الماضي.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم السبعة، وهم من سكان حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية فلسطينية في القدس، كانوا يخططون لاغتيال عالم إسرائيلي كبير ورئيس بلدية مدينة رئيسية في إسرائيل لم يذكر اسمها.

وقال مصدر كبير في جهاز الشين بيت بشكل منفصل نقلا عن معلومات من أجهزة الأمن “العلماء ورؤساء البلديات، فضلا عن كبار أعضاء المؤسسة الأمنية وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أهداف لهجمات من عناصر إيرانية”.

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