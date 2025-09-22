إسرائيل تعزز جبهات القتال خلال فترة الأعياد

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه عزز جميع جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية خلال فترة الأعياد المقبلة وذلك بعد “تقييم متعدد الجبهات”.

وسيشارك جنود مقاتلون لا يزالون في مرحلة التدريب في دعم العمليات وسيظلون في حالة تأهب لتنفيذ “مهام دفاعية وهجومية” طوال فترة الأعياد التي تبدأ في 22 سبتمبر أيلول مع رأس السنة اليهودية وتستمر حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول تقريبا.

ورفض الجيش التعليق عندما طرح عليه سؤال عما إذا كان هذا الإجراء استباقيا أم ردا على تهديد محدد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أنهى ممارسته القائمة منذ فترة طويلة بمنح إجازة على مستوى الوحدات خلال الأعياد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القرار جاء في أعقاب تحقيق للجيش خلص إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استغلت تقليص عدد القوات على طول حدود غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 خلال عطلة يهودية لشن هجومها.

