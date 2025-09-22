The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تعزز جبهات القتال خلال فترة الأعياد

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه عزز جميع جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية خلال فترة الأعياد المقبلة وذلك بعد “تقييم متعدد الجبهات”.

وسيشارك جنود مقاتلون لا يزالون في مرحلة التدريب في دعم العمليات وسيظلون في حالة تأهب لتنفيذ “مهام دفاعية وهجومية” طوال فترة الأعياد التي تبدأ في 22 سبتمبر أيلول مع رأس السنة اليهودية وتستمر حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول تقريبا.

ورفض الجيش التعليق عندما طرح عليه سؤال عما إذا كان هذا الإجراء استباقيا أم ردا على تهديد محدد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أنهى ممارسته القائمة منذ فترة طويلة بمنح إجازة على مستوى الوحدات خلال الأعياد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القرار جاء في أعقاب تحقيق للجيش خلص إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استغلت تقليص عدد القوات على طول حدود غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 خلال عطلة يهودية لشن هجومها.

(تغطية صحفية جنى شقير وألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
