إسرائيل تعزز وجودها العسكري على حدود لبنان وحزب الله يقول إنه اشتبك مع القوات الإسرائيلية

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من آري رابينوفيتش ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إن مقاتليها يشتبكون مع قوات إسرائيلية في لبنان يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة عن وقوع اشتباكات برية منذ أن بدأت إسرائيل التوغل في لبنان في حملة تستهدف الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي من إيران، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء مقتل قائد مجموعة تابعة له في لبنان.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن هجومها على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى، في حين توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هجوم طهران.

واستمر العنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الأربعاء.

وقالت الجماعة اللبنانية في بيان إن مقاتليها يشتبكون مع قوات إسرائيلية تسللت إلى بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان بعد دفع القوات الإسرائيلية للتراجع بالقرب من بلدة حدودية أخرى. وأضافت أنها أطلقت أيضا صواريخ على مواقع عسكرية داخل إسرائيل.

وقال مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف يوم الأربعاء إن الجماعة “في الجولة الأولى فقط” وإن لديها ما يكفي من المقاتلين والأسلحة والذخيرة لصد إسرائيل.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

ويشير انضمام وحدات من المشاة والمدرعات من الفرقة 36، والذي أعلنت عنه إسرائيل، إلى أن العملية تتجاوز التحركات المحدودة للقوات الخاصة.

وقال الجيش إن العملية البرية تهدف إلى حد كبير إلى تدمير أنفاق وبنية تحتية أخرى على الحدود وإنه ليس هناك خطط لعملية أوسع تستهدف بيروت أو مدنا كبرى في جنوب لبنان.

وأصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لنحو 20 بلدة على الحدود الجنوبية للبنان، مع توجيه السكان إلى الذهب إلى شمال نهر الأولي الذي يجري من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية.

* اشتباكات حدودية

رغم دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار، استمر القتال بين إسرائيل وحزب الله يوم الأربعاء.

وجددت إسرائيل قصفها للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بأكثر من 12 ضربة استهدفت ما قالت إنها أهداف تابعة للجماعة.

وكشفت إحصاءات للحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء أن نحو 1900 شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من 9000 آخرين، معظمهم في الأسبوعين الماضيين، في لبنان خلال عام تقريبا من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة.

واضطرت السودانية مليكة جمعة للاحتماء بكنيسة مار يوسف في بيروت بعد أن أُجبرت على الفرار من منزلها بالقرب من صيدا مع زوجها وطفليها.

وقالت “صار ما في أمان، الكنيسة احتوتنا، كنا بنضل بالطريق وين بدنا نروح، قعدنا تحت الجسر ما في أمان، إذا رجعنا للبيت ما في أمان القصف بكل مكان”.

وقالت إيران إن الهجوم الذي شنته يوم الثلاثاء استهدف فقط منشآت عسكرية إسرائيلية وكان ردا على عمليات القتل الإسرائيلية لقادة جماعات حليفة لها ومن بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكذلك الهجمات في لبنان على حزب الله وفي قطاع غزة.

وتم اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المتحالفة مع إيران في 31 يوليو تموز في طهران. وأشارت أصابع الاتهام على نطاق واسع نحو إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن الاغتيال.

وقال إبراهيم جعفري، وهو مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني، إن عملية إلكترونية انطلقت بالتزامن مع الضربات الصاروخية التي وصلت إلى أهدافها في إسرائيل، والتي قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إنها ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية.

ومثل هجوم أبريل نيسان، لم تتسبب الضربات الإيرانية في أضرار تذكر في إسرائيل. وقتل فلسطيني واحد.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يوم الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ستوجه “ردا كبيرا” على الهجوم الصاروخي الإيراني في غضون أيام قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أبدى إيرانيون مخاوفهم من الرد الإسرائيلي وقالوا إن الحروب السابقة، مثل الصراع الذي استمر ثماني سنوات مع العراق في الثمانينيات والذي أسفر عن مقتل نحو مليون شخص، لم تجلب إلا المزيد من المعاناة.

* مخاوف من تصاعد العنف

قالت نيما مختاريان، التي تعمل في منظمة غير حكومية “تدمير الأجيال وتحويل الشبان إلى وقود للمدافع وإثراء القادة العسكريين والنخبة وتمكين المتطرفين؟ لن يدفع القادة ثمن جر إيران إلى الحرب”.

وأثارت الضربات الصاروخية الإيرانية والعمليات الإسرائيلية في لبنان حالة من القلق في أنحاء العالم مع عدم إبداء الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط، حزب الله والحوثيون في اليمن والفصائل المسلحة في العراق، أي تراجع في الهجمات دعما حماس.

وقالت أمل، وهي من سكان لبنان “حان الوقت لدخول المحور (محور المقاومة) بأكمله في المعركة، من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى غزة، لقد حان الوقت. لأنه من الواضح أن لا شيء يمكن أن يوقف إسرائيل، ولا حتى القوانين الدولية”.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من دخول إسرائيل لأنه لم يندد “بشكل واضح” بالهجوم الصاروخي الإيراني.

وأوقفت شركات طيران على مستوى العالم رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان وسط تصاعد الصراع، وقالت شركات كثيرة إنها لن تستأنف الرحلات قبل منتصف الشهر على الأقل وفقا للوضع الأمني.

ودعت الصين القوى العالمية إلى الاضطلاع بدور بناء لتفادي التصعيد.

وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة تأمل في خفض التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار.

وفي مصر، شدد مجلس الوزراء في بيان يوم الأربعاء على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي “الخطير” بجنوب لبنان وأكد رفضها لأية محاولات “لتكريس وضع جديد” على الأرض يمس السيادة اللبنانية.

وأضاف البيان “طالب المجلس بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة”.

وقالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها إسرائيل للتأكد من أن إيران ستواجه “عواقب وخيمة” بسبب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، وقالت إسرائيل إن طهران أطلقت خلاله أكثر من 180 صاروخا باليستيا.

وقال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مقطع مصور على تطبيق إكس إن إسرائيل فعلت دفاعاتها الجوية في مواجهة القصف الإيراني وإن “إسرائيل وتحالفا دفاعيا بقيادة الولايات المتحدة” اعترضا معظم الصواريخ.