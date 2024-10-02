إسرائيل تعزز وجودها العسكري في لبنان بعد الهجوم الإيراني

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من ستيفن شير وباريسا حافظي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان في تعزيز للضغط على جماعة حزب الله، مع تأهب إسرائيل للرد على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ.

ومع مواصلة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، تعزز إسرائيل وجودها في جنوب لبنان حيث تقاتل حزب الله.

ويأتي ذلك غداة شن إيران أكبر هجوم عسكري تتعرض له إسرائيل، والذي فاقم المخاوف من صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

ويشير انضمام وحدات من المشاة والمدرعات من الفرقة 36، والذي أعلنت عنه إسرائيل، إلى أن العملية تتجاوز التحركات المحدودة للقوات الخاصة.

وقال الجيش إن العملية البرية تهدف إلى حد كبير إلى تدمير أنفاق وبنية تحتية أخرى على الحدود وإنه ليس هناك خطط لعملية أوسع تستهدف بيروت أو مدن كبرى في جنوب لبنان.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى، في حين توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هجوم طهران.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يوم الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين القول إن إسرائيل ستوجه في غضون أيام “ردا كبيرا” على الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الثلاثاء، وأضافوا أنه قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى.

وعلى الرغم من دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار، استمر القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء.

وجددت إسرائيل قصفها للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بما لا يقل عن 12 ضربة استهدفت ما قالت إسرائيل إنها أهداف تابعة للجماعة.