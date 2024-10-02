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إسرائيل تعزز وجودها العسكري في لبنان وحزب الله يقول إن اشتباكات وقعت مع القوات الإسرائيلية

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من ستيفن شير وباريسا حافظي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان في تكثيف للضغط على جماعة حزب الله، مع تأهب إسرائيل للرد على الضربات الصاروخية الإيرانية.

ومع مواصلة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، تعزز إسرائيل وجودها في جنوب لبنان في إطار صراعها مع حزب الله بعد يوم من تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن هجومها على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى، في حين توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هجوم طهران.

واستمر العنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الأربعاء.

ويشير انضمام وحدات من المشاة والمدرعات من الفرقة 36، والذي أعلنت عنه إسرائيل، إلى أن العملية تتجاوز التحركات المحدودة للقوات الخاصة.

وقال الجيش إن العملية البرية تهدف إلى حد كبير إلى تدمير أنفاق وبنية تحتية أخرى على الحدود وإنه ليس هناك خطط لعملية أوسع تستهدف بيروت أو مدنا كبرى في جنوب لبنان.

وأصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لنحو 24 بلدة على الحدود الجنوبية للبنان.

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