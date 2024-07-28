إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا للرد على حزب الله بعد مقتل 12 بهجوم على الجولان

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من آفي أوحيون وجيمس ماكنزي

مجدل شمس (هضبة الجولان) (رويترز) – عقد مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل اجتماعا يوم الأحد لبحث الرد على هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة أدى إلى مقتل 12 فتى وطفلا، وهو الهجوم الذي حملت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية المسؤولية عنه.

ونفت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم على قرية مجدل شمس الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها وذلك منذ أن أشعل هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل فتيل الحرب في غزة. وامتد هذا الصراع إلى جبهات متعددة وهو الآن ينذر بالتحول إلى صراع أوسع في المنطقة.

وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في جنوب لبنان خلال النهار لكن من المتوقع أن يكون هناك رد أقوى عقب الاجتماع الأمني ​​في تل أبيب الذي دعا إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد عودته من زيارة لواشنطن.

وتوعدت إسرائيل بالرد على حزب الله.

كما حمّل البيت الأبيض حزب الله مسؤولية الهجوم على مجدل شمس يوم الأحد. وقال في بيان “هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها”.

وأضاف أن واشنطن تجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ هجوم السبت الذي ندد به ووصفه بأنه “مروع” وذكر أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حل دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنها لا تريد مزيدا من التصعيد في الصراع الذي يشهد تبادلا يوميا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.

وعبرت بريطانيا عن قلقها إزاء تفاقم التصعيد، بينما قالت مصر إن الهجوم قد يؤدي إلى “انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة”.

في غضون ذلك، تجمعت آلاف العائلات لحضور جنازات قتلى الهجوم في مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وأحاط المشيعون، الذين كان العديد منهم يضع العمامة الدرزية التقليدية ذات اللونين الأبيض والأحمر على رأسه، بالنعوش في أثناء الجنازة.

وقال دولان أبو صالح رئيس المجلس المحلي لمجدل شمس في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي “مأساة ثقيلة، يوم أسود وقع على مجدل شمس”.

وكان حزب الله قد أعلن في البداية أنه أطلق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان، لكنه نفى تورطه في الهجوم على مجدل شمس، قائلا “لا علاقة ‏للمقاومة الإسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص”.

* إسرائيل: الصاروخ إيراني الصنع

لكن إسرائيل قالت إن الصاروخ إيراني الصنع وإنه أُطلق من منطقة تقع شمالي قرية شبعا في جنوب لبنان، واتهمت جماعة حزب الله بشن الهجوم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الفتية والأطفال القتلى في الهجوم مواطنين إسرائيليين، لكن بعض المسؤولين الإسرائيليين توعدوا بالرد على الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “الصاروخ الذي قتل أولادنا وبناتنا كان صاروخا إيرانيا وحزب الله هو التنظيم الإرهابي الوحيد الذي يمتلك مثل هذه الصواريخ في ترسانته”.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن حزب الله في حالة استنفار شديد وبادر بإخلاء بعض المواقع المهمة في جنوب لبنان وسهل البقاع شرقي البلاد تحسبا لهجوم إسرائيلي.

في غضون ذلك، ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أنها أرجأت وصول بعض الرحلات من مساء يوم الأحد إلى صباح الاثنين دون إبداء أسباب.

وفي مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان التي تبعد نحو 20 كيلومترا من الحدود، استمر المصطافون في الذهاب إلى الشواطئ.

وقال علي الحسيني الذي يدير متجرا على شاطئ البحر في صور “فيه تخوف من العدو الإسرائيلي إنه يعمل ردة فعل، بس الناس عايشة حياتهم طبيعية”.

وتتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار منذ أشهر مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، لكن يبدو أن الجانبين يتجنبان التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة، مما قد يجر قوى أخرى للصراع منها الولايات المتحدة وإيران.

لكن ضربة يوم السبت هددت بدفع المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة، وحث مسؤولون بالأمم المتحدة الجانبين على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرين من أن التصعيد “قد يشعل صراعا أوسع نطاقا من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها”.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لرويترز إن لبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس. وأضاف بو حبيب أن واشنطن طلبت من حكومة بلاده نقل رسالة إلى حزب الله لإبداء ضبط النفس أيضا.

* مخاوف من حرب شاملة

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل يوم الأحد من مغبة ما وصفته بأي مجازفة جديدة في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية السورية إنها تحمّل إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة” وإن اتهامات إسرائيل لحزب الله زائفة.

وقال دبلوماسيان معنيان بالشأن اللبناني إن كل الجهود مطلوبة الآن لتجنب حرب شاملة.

وأجبر الصراع عشرات الآلاف في كل من لبنان وإسرائيل على مغادرة منازلهم. وأدت ضربات إسرائيلية إلى مقتل نحو 350 من مقاتلي حزب الله في لبنان وأكثر من 100 مدني، منهم مسعفون وأطفال وصحفيون.

وقال الجيش الإسرائيلي بعد هجوم يوم السبت إن عدد القتلى بين المدنيين الذين سقطوا في هجمات حزب الله ارتفع إلى 23 منذ أكتوبر تشرين الأول، بالإضافة إلى 17 جنديا على الأقل.

وحزب الله هو الأقوى ضمن الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط. وفتحت الجماعة جبهة ثانية للحرب على إسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشنت جماعات عراقية وجماعة الحوثي اليمنية هجمات على إسرائيل، التي نفذت في وقت سابق من الشهر ضربة كبيرة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر ردا على هجوم على تل أبيب أدى لمقتل شخص.

كما تشن حماس هجمات صاروخية على إسرائيل من لبنان، وهو ما تفعله أيضا (الجماعة الإسلامية) السنية اللبنانية.

ويعيش الدروز على جانبي الخط الفاصل بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل بالإضافة إلى هضبة الجولان وسوريا. ورغم انخراط بعضهم في الجيش الإسرائيلي وتعاطفهم مع إسرائيل، يشعر كثيرون منهم بالتهميش هناك كما يرفض بعضهم حمل الجنسية الإسرائيلية.